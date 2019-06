24 Ore di Le Mans | la gara più bella e dura del mondo

gqitalia

(Di sabato 15 giugno 2019) Leè una cittadina francese come molte altre. Se non fosse per quel piccolo particolare che la rende uno dei luoghi più famosi del: la 24 Ore di Le. Unache si disputa una volta all'anno e che dal 1923 a oggi si è svolta quasi senza soluzione di continuità. Un'edizione da record (e come vederla) Quella che prenderà via il 15 giugno alle ore 15, per finire domenica 16 giugno alla stessa ora, è l'edizione numero 87 che quest'anno segna il record per il numero di vetture in pista, ben 62 e per i piloti ammessi, che sono 186. Per chi fosse interessato, si vede su Eurosport. È una corsa ricca di storia, che richiama quasi 300 mila spettatori, che non si può paragonare a nessun'altra nele ha caratteristiche assai peculiari. Sui 13,7 chilometri del circuito semipermanente de La Sarthe - caratterizzato ...

SkySportF1 : ?? E in questo weekend ?? sarà alla 24 Ore di Le Mans ?? Le sue parole alla vigilia #SkyMotori - wearenick : So che probabilmente sono l’unico ma la 24 ore di Le Mans su Eurosport è uno degli eventi sportivi più belli che ci sia. - ConnyRACING : RT @PieroLadisa: Un grosso in bocca al lupo ai piloti che prenderanno parte alla 24 Ore di Le Mans 2019. Good luck, guys! #WEC #LeMans24 ht… -