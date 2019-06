Zaniolo Juventus | carta a sorpresa di Paratici | pronto lo scambio

Calciomercato Juventus : possibile lo scambio Higuain-Zaniolo - Sarri vorrebbe Icardi : Grandi manovre in casa Juventus per quanto riguarda il Calciomercato estivo. Mentre si attende l'annuncio di Maurizio Sarri (il quale, come riportano le ultime indiscrezioni dalla Gran Bretagna, sarebbe stato finalmente liberato dal Chelsea). la dirigenza bianconera sta lavorando con grandissima attenzione per costruire la nuova Juventus. Uno dei gli obiettivi principali del direttore sportivo Fabio Paratici è Nicolò Zaniolo, certamente una ...

Juventus - Ceccarini : 'Sogno Koulibaly in difesa - Paratici è tornato a lavorare su Zaniolo' : L'attesa mediatica riguarda principalmente la nomina del prossimo tecnico bianconero, ma la dirigenza prosegue il suo lavoro sul mercato per allestire una rosa competitiva per la Serie A e la Champions League. A parlare delle possibili trattative che riguarderanno la Juventus ci ha pensato il noto esperto di mercato Niccolò Ceccarini che, nel suo editoriale su Tuttomercatoweb ,si è soffermato dapprima sulla difesa. Il sogno di mercato sarebbe ...

Juventus - Paratici potrebbe inserire delle contropartite tecniche per arrivare a Zaniolo : Questo sarà probabilmente un altro weekend di attesa per i tifosi della Juventus. Infatti, i sostenitori bianconeri dovranno aspettare ancora un po' per sapere il nome del nuovo allenatore e forse da lunedì qualcosa si sbloccherà. Intanto, su questo fronte resta aperta la sfida fra chi crede che sarà Maurizio Sarri il nuovo tecnico della Juve e chi invece pensa che sarà Pep Guardiola. Solo l'ufficialità da parte del club bianconero fugherà ogni ...

Mercato Juventus - maxi scambio con la Roma per Zaniolo : i dettagli : Mercato Juventus – La Juventus non molla Nicolò Zaniolo. Il talento della Roma è da tempo sul taccuino del Ds Paratici, che continua i contatti con l’entourage del calciatore. Il club giallorosso non vuole però privarsi del suo gioiello e la priorità di entrambe le parti continua ad essere la firma sul rinnovo di contratto. Leggi anche: Guardiola Juventus, “As” […] More

Quanti nomi per la nuova Juventus : potrebbero arrivare Koulibaly e Zaniolo : La Juventus si muove sul mercato per portare a Torino i migliori calciatori, aspettando prima la tanto attesa notizia dell'arrivo di Maurizio Sarri o Pep Guardiola, come nuovo allenatore della squadra bianconera. Uno degli obiettivi principali per la società di via Galileo Ferraris è il giocatore del Napoli Kalidou Koulibaly. La Juventus spera di portare in bianconero l’allievo di Maurizio Sarri assieme al suo maestro, ove potrebbe esserci anche ...

Juventus - non soltanto Federico Zaniolo : chi è a un passo dal bianconero : La Juve accelera sul mercato: dopo aver intensificato i contatti per Pochettino, ecco che tenta lo strappo per assicurarsi due dei gioiellini più promettenti d' Italia. Si tratta di Zaniolo (19 anni) e Chiesa (21), per i quali sono già state avanzate offerte ufficiali. Per il primo, la cui madre è s

Roma-Juventus 0-0 Diretta Ranieri sceglie il 4-3-3 con Zaniolo - Nzonzi e Pellegrini. In panchina De Rossi : Va in scena di domenica sera alle ore 20.30 il big match della 36esima giornata di campionato tra Roma e Juventus. I capitolini cercano i tre punti per dimenticare la non positiva prestazione col...

Zaniolo-Juventus - i bianconeri insistono : ecco l’offerta di Paratici : ZANIOLO JUVENTUS- La Juventus non molla Zaniolo. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, Paratici non avrebbe abbandonato la pista che porterebbe al centrocampista della Roma. 60 milioni a valutazione fatta dal club giallorosso. Il direttore sportivo bianconero vorrebbe giocare leggermente al ribasso per provare a convincere comunque i giallorossi a privarsi del loro […] More

Juventus - il colpaccio è Federico Zaniolo : pronti 45 milioni per la Roma : Mentre Andrea Agnelli ragiona sul da farsi per l' allenatore che siederà in panchina l' anno prossimo, Fabio Paratici lavora per migliorare la rosa bianconera e dare finalmente l' assalto alla tanto agognata Champions League. Il ds della Juventus, che per giugno ha già chiuso Ramsey (28 anni) a para

Juventus - Zaniolo confessa : 'Chi non ci andrebbe? Ma decide la Roma' : Nicolò Zaniolo è sicuramente un talento del calcio italiano. Ma, ultimamente, con l'arrivo di Claudio Ranieri sulla panchina giallo-rossa in sostituzione dell'esonerato Eusebio Di Francesco, sta vivendo un finale di stagione in calando. A ciò si aggiunga un fisiologico appannamento fisico e si hanno tutti gli ingredienti per capire come mai Zaniolo non sia più utilizzato come titolare fisso. Nello stesso tempo, questi fattori hanno fatto ...

Zaniolo-Juventus - clamorosa rivelazione : “Chi non ci andrebbe?” : ZANIOLO JUVENTUS- Zaniolo apre alla Juventus in maniera totale e diretta. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione del “Corriere di Torino”, il centrocampista della Roma, nei pressi della Discoteca Jux Tap a Sarzana, avrebbe così rivelato ad un paio di amici: “Alla Roma sto benissimo, ma chi non ci andrebbe alla Juventus?”. Una rivelazione clamorosa, che […] More

Zaniolo-Juventus - c’è l’offerta bianconera e un nuovo retroscena : ZANIOLO JUVENTUS- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Repubblica“, la Juventus sarebbe pronta a tentare l’affondo reale e concreto su Zaniolo. Il trequartista della Roma resta un chiaro obiettivo dei bianconeri, ma è chiaro che tutto potrebbe dipendere dalla potenziale qualificazione alla prossima Champions League dei giallorossi o meno. Occhio però al forte interesse del […] More

La Juventus di domani : dubbio Allegri - un big in difesa e Zaniolo o Chiesa per l'attacco : TORINO - 'Rivoluzionare non serve a niente'. Specialmente se sei la squadra campione d'Italia con cinque giornate di anticipo e dopo un campionato più simile a una discesa libera che a un percorso a ...