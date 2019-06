Zaccheroni | ' La Juve ha sempre percorso strade diverse per ottenere risultati'

Blastingnews

(Di venerdì 14 giugno 2019) Quest'annata calcistica si è conclusa con l'esonero di molti allenatori del campionato italiano. Nell'intervista rilasciata a Tuttomercatoweb, a margine dell'evento The Coach Experience, Albertoha fatto il punto sulla situazione degli allenatori in Italia. La lista dei migliori L'ex allenatore ha evidenziato che spesso nel calcio si seguono delle mode e chi non le adotta viene ghettizzato. Secondo lui un conduttore deve proporre ciò che ritiene valido e poi l'importante è persuadere i giocatori a seguire le direttive: "Devi essere convincente e lo sei se ce l'hai dentro, se sai perfettamente di cosa parli". Lantus pare aver sostituito Allegri con Maurizio Sarri, due tecnici antitetici da tutti i punti di vista. In merito a questa scelta, l'intervistato ha evidenziato che i bianconeri nella loro storia hannocambiato e hanno avutoragione: "Hanno...

