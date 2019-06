Xiaomi presenta il cavo magnetico WSKEN X1 Pro | con microUSB e Type-C

Xiaomi presenta Oclean X - lo spazzolino intelligente con display a colori : Arriva su Youpin, la piattaforma di crowdfunding di Xiaomi , lo spazzolino intelligente Oclean X, con display per gli amanti delle statistiche. L'articolo Xiaomi presenta Oclean X, lo spazzolino intelligente con display a colori proviene da TuttoAndroid.

Ecco la data ufficiale della Xiaomi Mi Band 4 : presentazione fissata : Eravamo tutti curiosi di sapere quando la Xiaomi Mi Band 4 sarebbe stata presentata: finalmente abbiamo una data da fornirvi, quella del prossimo 11 giugno, come annunciato da un post pubblicato su Weibo dall'account ufficiale del produttore cinese. L'immagine teaser che accompagna la comunicazione mostra in bella vista la sagoma della nuova smartBand, che vediamo caratterizzata da un display a colori (in fondo sono settimane che ne parliamo, ...