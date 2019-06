Volleyball Nations League | l’Italia apre il terzo round con una vittoria per 3-1 sul

sportfair

(Di venerdì 14 giugno 2019) Ancora unaper l’Italia nella: le azzurre si sbarazzano 3-1 del Giappone La prima partita della Pool 10 dellaporta in dote alunaper 3-1 (23-25, 25-15, 29-27, 25-21) contro il Giappone. Una lunga battaglia che ha tenuto in campo le squadre per più di due ore ma che ha dimostrato il valore della giovane formazione tricolore che non si è lasciata innervosire dal risultato del primo set, vinto dagli avversari, ma ha saputo reagire e rimanere in partita conquistando il quinto successo in questa competizione. Per l’avvio del match il ct Chicco Blengini schiera Cavuto, Anzani, Giannelli, Antonov, Russo, Nelli e il libero Balaso. Dall’altra parte della rete il Giappone risponde con Fujii, Ishikawa, Yamauchi, Nishida, Yanagida, Ri e il libero Yamamoto. Domani, per la seconda gara deldi VNL, ...

Federvolley : #VNLWomen #Perugia S-T-R-E-P-I-T-O-S-E #LaNazionale conquista la decima e vola alla #FinalSix Tanti RT per le… - Coninews : AZZURRE IRRESISTIBILIIIIIII! ?? A Perugia l'Italia piega la Corea del Sud 3-1 e infila la nona vittoria in Nations L… - Federvolley : #VNLWomen #Perugia F-A-N-T-A-S-T-I-C-H-E Arriva il nono successo e primo posto in classifica per #LaNazionale ???? Ta… -