Volley | Nations League 2019 | Italia-Giappone 3-1 | le pagelle degli azzurri Nelli

(Di venerdì 14 giugno 2019) L’ha sconfitto ilper 3-1 a Varna (Bulgaria) conquistando la quinta vittoria nelladimaschile, glisi sono imposti contro i coriacei nipponici dopo oltre due ore di battaglia e rimangono in corsa per la Final Six. Di seguito ledei ragazzi del CT Chicco Blengini. GABRIELE: 8. Protagonista indiscusso nel terzo e nel quarto set dove trascina la squadra a suon di bordate, l’opposto non si tira mai indietro, attacca da ogni zona del campo e chiude con 24 punti all’attivo (50%) confermandosi ad altissimi livelli. SIMONE ANZANI: 7,5. Semplicemente granitico: 5 muri, 7 su 10 in attacco, invalicabile. Il centrale gioca la sua miglior partita in questae inizia a ingranare, sta carburando in vistaincontri di spessore. Encomiabile nel terzo set dove timbra due muri iniziali e giganteggia con ...

