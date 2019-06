Volley | Nations League 2019 | Italia-Giappone 3-1 Blengini | “Vittoria di sofferenza

Volley - Nations League 2019 : Italia-Giappone 3-1 - le pagelle degli azzurri. Nelli scatenato - Anzani granitico - che ingresso di Lavia! : L’Italia ha sconfitto il Giappone per 3-1 a Varna (Bulgaria) conquistando la quinta vittoria nella Nations League 2019 di Volley maschile, gli azzurri si sono imposti contro i coriacei nipponici dopo oltre due ore di battaglia e rimangono in corsa per la Final Six. Di seguito le pagelle dei ragazzi del CT Chicco Blengini. GABRIELE Nelli: 8. Protagonista indiscusso nel terzo e nel quarto set dove trascina la squadra a suon di bordate, ...

Volley - Nations League 2019 : Italia-Giappone 3-1 - quinta vittoria degli azzurri! Battaglia infinita a Varna : L’Italia si rimette in marcia e incomincia alla grande la terza tappa della Nations League 2019 di Volley maschile, a Varna (Bulgaria) gli azzurri hanno sconfitto il Giappone per 3-1 (23-25; 25-15; 29-27; 25-21) in 128 minuti di Battaglia conquistando la quinta vittoria nel prestigioso torneo internazionale. La nostra Nazionale doveva assolutamente battere i nipponici per continuare a sperare nella qualificazione alla Final Six, il ...

LIVE Italia-Giappone 2-1 Volley - Nations League 2019 in DIRETTA. Che carattere gli azzurri nel terzo set : 29-27 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Mano out di Lavia da zona 4 2-2 Diagonale streetta di Takano da zona 4 2-1 Il primo tempo di Anzani 1-1 Il muro di Ri 1-0 Il primo tempo di Russo 29-17 Neliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!! Vincente da seconda linea dopo la sua difesa su Otake!!! L’Italia è avanti 2-1!!! 28-27 Mano out di Nelli da seconda linea 27-27 Il muro a uno di Ishikawa su ...

LIVE Italia-Giappone 1-1 Volley - Nations League 2019 in DIRETTA. Gli azzurri si addormentano nel terzo set : 11-13 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-14 Out Takano da zona 4 12-14 Mano out di Lavia, che ha preso il posto di Antonov, da zona 4 11-14 Missile di Nelli da seconda linea. Italia in confusione totale 11-13 La pipe di Ishikawa. 0-7 dei giapponesi 11-12 Vincente Otake da seconda linea sulle mani alte del muro. Incredibile 0-6 dei nipponici 11-11 Il muro giapponese sull’attacco di Nelli 11-10 Primo tempo di Onodera 11-9 Ace ...

LIVE Italia-Giappone 1-1 Volley - Nations League 2019 in DIRETTA. Gli azzurri reagiscono e dominano il secondo set : 25-15 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-4 La free ball di Anzani 7-4 Ace di Ishikawa 7-3 Vincente il pallonetto di Otake da zona 4 7-2 Mano out di Anzani in primo tempo 6-2 La pipe di Antonov 5-2 La parallela di Otake da seconda linea 5-1 Muroooooooooooooooo Anzaniiiiiiiiiiiii 4-1 Tocco vincente di Nelli dopo l’intervento del muro azzurro 3-1 Muroooooooooooooo Anzaniiiiiiiiiiiii 2-1 Muro di Nelli!!!! 1-1 La parallela di ...

LIVE Italia-Giappone 0-1 Volley - Nations League 2019 in DIRETTA. Nipponici letali al servizio : 23-25 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-5 Il primo tempo di Russo ma il Giappone difende tutto! 5-5 Il primo tempo ritardato di Ri 5-4 Muro out di Antonov staccato da rete in zona 4 4-4 Sbaglia anche Cavuto la battuta 4-3 Out il servizio di Nishida 3-3 Vincente Yanagida in parallela da zona 4 3-2 Vincente Cavuto in diagonale lunga da zona 4 2-2 Il pallonetto perfetto di Yanagida da zona 4 2-1 Muro di Anzani 1-1 Mano out di Nelli ...

LIVE Italia-Giappone Volley - Nations League 2019 in DIRETTA : azzurri per continuare a credere nelle Final Six : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione dell’incontro – La presentazione del concentramento di Varna – Il programma completo della sfida Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, settimo match degli azzurri nella Nations League 2019 di volley maschile. A Varna andrà in scena la partita che capre la terza tappa della manifestazione internazionale targata Fivb. Gli azzurri se la ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Paola Egonu salta l’ultima tappa. L’azzurra resterà in Italia dopo il malore : Paola Egonu non parteciperà all’ultima tappa della Nations League 2019 di Volley femminile che andrà in scena dal 18 al 20 giugno ad Ankara (Turchia). L’opposto della nostra Nazionale salterà la trasferta che conclude la fase preliminare del prestigioso torneo internazionale, rimarrà in Italia dopo il malore accusato al termine della sfida contro la Corea del Sud che l’ha costretta anche a degli accertamenti in ospedale. ...

Volley - Nations League 2019 : Italia all’esame Giappone - vittoria fondamentale per inseguire la Final Six : Pomeriggio di fuoco per l’Italia che a Varna (Bulgaria) affronterà il Giappone nel match che apre il terzo weekend della Nations League 2019 di Volley maschile. Alle ore 16.00 gli azzurri incroceranno i nipponici in un incontro fondamentale per continuare a inseguire la qualificazione alle Final Six, gli azzurri vanno a caccia della quinta vittoria nel prestigioso torneo internazionale per aumentare le chance di accedere agli atti ...

Italia-Giappone Volley - Nations League 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Oggi venerdì 14 giugno si gioca Italia-Giappone, match valido per la Nations League 2019 di volley maschile. A Varna (Bulgaria) incomincia il terzo weekend di gare, la nostra Nazionale scenderà in campo per affrontare i sempre temibili nipponici che abbiamo già incrociato nelle amichevoli di inizio stagione. I ragazzi del CT Chicco Blengini hanno conquistato quattro vittorie nelle prime sei partite disputate e occupano il quinto posto in ...

VIDEO Italia-Russia 3-1 - Nations League Volley : highlights e sintesi - 29 punti di Sorokaite. Azzurre alla Final Six : L’Italia non si ferma più nella Nations League 2019 di volley femminile, le Azzurre hanno sconfitto la Russia per 3-1 al PalaBarton di Perugia e hanno così infilato la decima vittoria nel prestigioso torneo internazionale ottenendo la qualificazione alla Final Six. Le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno perso il primo set sbagliando qualcosa di troppo in ricezione, poi hanno rialzato prontamente la testa e si sono imposte con ...

Volley femminile - Nations League 2019. Mazzanti : “Che bella qualificazione - ci siamo fatti un gran regalo” : L’Italia ha sconfitto la Russia per 3-1 e si è qualificata alla Final Six della Nations League 2019 di Volley femminile, grande prestazione da parte delle azzurre che si sono imposte al PalaBarton di Perugia infilando la decima vittoria nel prestigioso torneo internazionale. Di seguito le dichiarazioni rilasciate da alcuni protagonisti ai microfoni della FederVolley. DAVIDE Mazzanti: “Il sacrificio più grande che ho chiesto alle ragazze è ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia-Russia 3-1 - le pagelle delle azzurre. Sorokaite 29 punti - grande Pietrini : L’Italia ha sconfitto la Russia per 3-1 nel match valido per la Nations League 2019 di Volley femminile, le azzurre si sono imposte al PalaBarton di Perugia e hanno conquistato la qualificazione alla Final Six del prestigioso torneo internazionale. Di seguito le pagelle delle ragazze del CT Davide Mazzanti. INDRE Sorokaite: 9. Prestazione da urlo dell’opposto che sostituisce Paola Egonu dopo il malore di ieri sera: show stellare ...

Volleyball Nations League - l’Italia annienta la Russia 3-1 : le azzurre staccano il pass per la Final Six : L’obiettivo dichiarato del ct Mazzanti è stato così centrato addirittura con un round di anticipo, grazie al successo arrivato sulla Russia Davanti alla splendida cornice di pubblico del Pala Barton, tutto esaurito con 3500 spettatori sugli spalti, le azzurre di Davide Mazzanti hanno battuto meritatamente la Russia 3-1 (22-25, 25-21, 25-15, 25-21) e si sono assicurate aritmeticamente un posto alla Final Six. L’obiettivo dichiarato del Ct ...