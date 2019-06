Volley | Nations League 2019 | Italia all’esame Giappone | vittoria fondamentale per

oasport

(Di venerdì 14 giugno 2019) Pomeriggio di fuoco per l’che a Varna (Bulgaria) affronterà ilnel match che apre il terzo weekend delladimaschile. Alle ore 16.00 gli azzurri incroceranno i nipponici in un incontroper continuare a inseguire la qualificazione alle Final Six, gli azzurri vanno a caccia della quintanel prestigioso torneo internazionale per aumentare le chance di accedere agli atti conclusivi. La nostra Nazionale partirà con i favori del pronostico e ha tutte le carte in regola per imporsi contro un avversario che ha trionfato soltanto due volte nelle precedenti settimane (contro la rimaneggiata Serbia e contro l’Argentina) ma che come sempre va preso con le pinze visto che si distingue per la grinta e aggressività agonistica. L’, che nello scorso fine settimana ha perso contro la Russia dopo aver battuto USA e ...

zazoomnews : Italia-Giappone volley Nations League 2019: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming - #Italia-Giappone… - zazoomblog : Italia-Giappone volley Nations League 2019: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming - #Italia-Giappone… - zazoomnews : Calendario Final Six Nations League volley femminile 2019: date programma orari tv. C’è l’Italia! Come seguire le p… -