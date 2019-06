Vodafone down in Italia Oggi Giga illimitati internet gratis | ironia sul ' regalo'

Vodafone down : dopo i disservizi di ieri - l’operatore regala 24 ore di internet da mobile. Problemi anche per Instagram : In un mondo sempre più connesso, in cui accediamo al web da qualsiasi dispositivo e in qualunque luogo, risulta difficile immaginare di poter fare a meno di internet. Non poter controllare la posta elettronica, fare a meno dei social network e così via. Ma è ciò che si è verificato nella giornata di ieri coinvolgendo molti utenti in tutta Italia, che hanno dovuto fare i conti con alcuni disservizi che hanno reso impossibile connettersi ...

Vodafone down in tutt’Italia : rete fissa e mobile hanno ripreso a funzionare [AGGIORNAMENTI LIVE] : Si è risolto il malfunzionamento registrato questo pomeriggio sulla rete Vodafone. “Gentile cliente”, si legge in un Sms inviato agli utenti, “il disservizio temporaneo generato da un problema tecnico sulla nostra rete è stato risolto nel più breve tempo possibile. Per scusarci per il disagio ti regaliamo internet illimitato per la giornata di domani”. Il disservizio si era verificato pomeriggio in molte regioni ...

