VIDEO Cina-Sudafrica 1-0 Mondiali calcio femminile | highlights | gol e sintesi Decide la

oasport

(Di venerdì 14 giugno 2019) Laha sconfitto ilper 1-0 nel match valido per i2019 di, le asiatiche si sono imposte grazie alla rete di Li Yang al 40′: incontro dominato da parte delle ragazze in rosso che, dopo aver perso soltanto di misura contro la quotata Germania, rimangono pienamente in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale mentre le africane sono a un passo dall’eliminazione. Di seguito ilcon gli, i gol e ladi1-0 ai2019 di1-0: CLICCA QUI PER VEDEREDELLA PARTITA Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Tomasz Bidermann / Shutterstock.com

Tg3web : 'Spero in un accordo tra le parti', con un commento morbido il presidente americano #Trump commenta le proteste a… - Agenzia_Ansa : Un milione a Hong Kong contro l'estradizione forzata in #Cina, scontri tra manifestanti e polizia. Marcia per dirit… - SkyTG24 : Un'immagine potente quella di un ragazzo con la camicia bianca che si oppose all'avanzata dei carri armati comunist… -