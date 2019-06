liberoquotidiano

(Di venerdì 14 giugno 2019) (AdnKronos) - Per tale ragione, la Procura della Repubblica di, sulla scorta delle risultanze investigative prodotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, ha avanzato nei confronti dell'imprenditore un’apposita richiesta di sequestro preventivo in ordine all’ipotesi di reato di “dichi

TV7Benevento : Vicenza: Gdf, contrasto alle frodi, sequestrati beni per oltre 150 mila euro (2)... - TV7Benevento : Vicenza: Gdf, contrasto alle frodi, sequestrati beni per oltre 150 mila euro... - TgrVeneto : Due arresti per #usura ed #estorsione, due notifiche di obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziari… -