Viabilità Roma Regione Lazio del 14-06-2019 ore 19 | 45

(Di venerdì 14 giugno 2019) BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLATRAFFICO IN PROGRESSIVA RIPRESA LA CIRCONE STA RIENTRANDO NELLA NORMA L’INCIDENTE SULLA A1NAPOLI TRA LE USCITE ANAGNI E FERENTINO IN DIREZIONE NAPOLI, E’ STATO RIMOSSO MA PERMANGONO CODE SUL RACCORDO ANUALRE IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA DAGLI SVINCOLI NOMENTANA A CASILINA, E DI SEGUITO TRA GLI SVINCOLI LAURETINA EFIUMICINO, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA ALTRI RALLENTAMENTI TRA GLI SVINCOLIFIUMICINO E TUSCOLANA. FORTI RALLENTAMENTI NEL TRATTO INTERNO DELLAFIUMICINO DA PARCO DEI MEDICI A VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DELL’EUR, NEL SENSO OPPOSTO CODE PER TRAFFICO INTENSO DA COLOMBO A VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE FIUMICINO INFINE SI RALLENTA SULLA NOMENTANA DALLO SVINCOLO DEL RACCORDO ANUALRAE A TOR LUPARA NEI DUE SENSI DI MARCIA DA MANUELA CIAMPI PER IL MOMENTO E’ TUTTO ...

