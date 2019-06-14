romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 14-06-2019 ore 16:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 14-06-2019 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - stefi1966r : @DavideBordoni_ Roma e le circoscrizioni sono al collasso tra buche e verde incolto che rendono pericolosa la viabi… -
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-06-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 14 GIUGNO 2019 ORE 15:20 MANUELA CIAMPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI TRA LO SVINCOLO DELLA DIRAMAZIONE Roma NORD DELLA A1 E LA A24, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE DALL’USCITA PER LA Roma FIUMICINO E TUSCOLANA. PASSIAMO SULLA PONTINA DOVE SI RALLENTA TRA IL RACCORDO ANULARE E CASTEL DI DECIMA IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-06-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 14 GIUGNO 2019 ORE 12:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA APPIA E TUSCOLANA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI PROCEDE A RILENTO TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA IN USCITA. QUALCHE PROBLEMA SULLA CASSIA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI. SULLA VIA APPIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI SANTA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-06-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 14 GIUGNO 2019 ORE 11:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA ARDEATINA E TUSCOLANA; IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E A24 Roma TERAMO. SULLA CASSIA SI PROCEDE A RILENTO TRA L’OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. QUALCHE PROBLEMA SULLA FLAMINIA, CI SONO CODE A TRATTI TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-06-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 14 GIUGNO 2019 ORE 10:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA QUALCHE PROBLEMA SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA CI SONO CODE A TRATTI TRA CASILINA E APPIA, MENTRE IN ESTERNA TRA COLOMBO E TUSCOLANA. CODE SULLA Roma FIUMICINO TRA VIA DELLA MAGLIANA E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DELL’EUR. PERMANGONO CODE SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-06-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 14 GIUGNO 2019 ORE 09:05 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio DISAGI PER CHI È IN VIAGGIO SUL RACCORDO, IN ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA CASSIA VEIENTANA E TRIONFALE. RESTANDO IN ESTERNA MA PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA E PIÙ AVANTI SI RALLENTA TRA PRENESTINA E TIBURTINA. TRAFFICATA ANCHE LA CARREGGIATA INTERNA, CODE TRA CASILINA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-06-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 14 GIUGNO 2019 ORE 08:35 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione TRAFFICO MOLTO INTENSO SUL RACCORDO, PARTIAMO DALLA CARREGGIATA INTERNA DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA NOMENTANA E TIBURTINA; PIÙ AVANTI TRAFFICO CONGESTIONATO TRA CASILINA E APPIA. IN ESTERNA SI RALLENTA TRA TRIONFALE E AURELIA E PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-06-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 14 GIUGNO 2019 ORE 07:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio COMINCIA AD INTENSIFICARSI IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PARTIAMO DAL RACCORDO TROVIAMO CODE A TRATTI IN INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA; CODE A TRATTI ANCHE IN ESTERNA TRA TOR BELLA MONACA E LA A24 Roma TERAMO. E A PROPOSITO DELLA A24, SUL TRATTO URBANO CODE DAL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 14-06-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 14 GIUGNO 2019 ORE 07:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio COMINCIA AD INTENSIFICARSI IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PARTIAMO DAL RACCORDO TROVIAMO CODE A TRATTI IN INTERNA TRA CASILINA E ARDEATINA; CODE A TRATTI ANCHE IN ESTERNA TRA TOR BELLA MONACA E LA A24 Roma TERAMO. E A PROPOSITO DELLA A24, SUL TRATTO URBANO CODE DAL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 13 GIUGNO 2019 ORE 20:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMETO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO STA MAN MANO RIENTRANDO NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI ARTERIE; QUALCHE DISAGIO SI SEGNALA ANCORA SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, DOVE A CAUSA DI UN MEZZO PESANTE IN PANNE RESTANO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA Roma FIUMICINO FINO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 13 GIUGNO 2019 ORE 19:35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA PERMANGONO LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA Roma FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE PISANA E AURELIA, PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA Roma TERAMO; RESTANDO SULLA Roma TERAMO CODE SUL TRATTO URBANO, A PARTIRE DA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 13 GIUGNO 2019 ORE 19:05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE PISANA E TRIONFALE, PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA; DISAGI ANCHE IN ESTERNA, CON LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA Roma FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; SITUAZIONE INVARIATA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 13 GIUGNO 2019 ORE 18:35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE PISANA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E LA RUSTICA; DISAGI ANCHE IN ESTERNA, CON LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA Roma FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA, A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE UN INCIDENTE AVVENUTO NEI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 13 GIUGNO 2019 ORE 18:05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, CON DIFFICOLTA’ DI CIRCOLazioNE SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE PISANA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA SETTEBAGNI E LA RUSTICA; IN ESTERNA LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA Roma FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 13 GIUGNO 2019 ORE 17:35 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, CON DISAGI SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: NEL DETTAGLIO IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE AURELIA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA SETTEBAGNI E LA RUSTICA; IN ESTERNA LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA Roma FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; CIRCOLazioNE SOSTENUTA ANCHE SUL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 13 GIUGNO 2019 ORE 17:05 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA SETTEBAGNI E LA RUSTICA; IN ESTERNA LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA Roma FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; CIRCOLazioNE SOSTENUTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON CODE A ...