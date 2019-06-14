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Viabilità Roma Regione Lazio del 14-06-2019 ore 12 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-06-2019 ore 12 | 30 Viabilità 14 GIUGNO 2019 ORE 12:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ...

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Viabilità Roma Regione Lazio del 14-06-2019 ore 12:30 (Di venerdì 14 giugno 2019) Viabilità 14 GIUGNO 2019 ORE 12:20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA APPIA E TUSCOLANA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI PROCEDE A RILENTO TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA IN USCITA. QUALCHE PROBLEMA SULLA CASSIA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI. SULLA VIA APPIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI SANTA MARIA DELLE MOLE, ALBANO E GENZANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, LA LINEA TERMINI CENTOCELLE È MOMENTANEAMENTE RALLENTATA. DA ARIANNA CAROCCI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral L'articolo Viabilità Roma Regione Lazio del 14-06-2019 ore 12:30 proviene da RomaDailyNews.
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