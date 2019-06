Venezia | Toninelli su grandi navi | ' lavoriamo per soluzione provvisoria'

Grandi navi in laguna : Toninelli ipotizza un referendum tra i Veneziani : "Siccome siamo il Movimento Cinque stelle e non vogliamo far calare dall'altro una decisione porteremo ai cittadini tutte le informazioni che non avevano e magari poi faremo anche un referendum, perché no". L'ha detto il ministro Danilo Toninelli parlando di Grandi navi al termine di un sopralluogo effettuato oggi a Venezia.

Grandi navi via da Venezia - Toninelli vuole spostarle a Chioggia : Prime indicazioni su quali obiettivi avrebbe il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’opera colossale bloccherebbe il deposito di Gpl a Chioggia odiato dai Cinquestelle. Un decreto già pronto...

Balle Spaziali - Travaglio smonta 4 fake news : “È vero che Toninelli blocca il progetto per spostare le grandi navi da Venezia?” : E’ vero, come dice Salvini, che Danilo Toninelli blocca con il solito “no” un bel progetto già confezionato per spostare le grandi navi da Venezia a Marghera? E’ vero che sul Tav ci sono novità perché finalmente si è scoperto che l’analisi costi-benefici del governo è farlocca? E’ vero che Roberto Fico ha dedicato la Festa della Repubblica del 2 giugno non agli italiani, i festeggiati, ma agli stranieri e ai ...

Grandi navi - Mulé vs Toninelli : “Cosa vuole fare a Venezia?”. “Mai bloccato nulla - non esiste progetto per Marghera” : “Cosa vuole fare con le Grandi navi a Venezia? Per una volta faccia quello per cui gli italiani la pagano, cioè il ministro”. Alla Camera si discute, dopo l’incidente al molo di San Basilio che ha coinvolto una nave da crociera della Msc, del traffico portuale nella Laguna. Giorgio Mulé, deputato di Forza Italia, chiede al ministro competente, Danilo Toninelli, quale sia la posizione del governo sulla questione. “Io non ...

Grandi navi a Venezia - Danilo Toninelli : “Toccherà a questo governo risolvere la situazione” : Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, è intervenuto sul tema Grandi navi a Venezia durante il question time alla Camera dei deputati: "Abbiamo avuto 13 idee di due pagine l'una, ne abbiamo selezionate due, San Nicolò e Chioggia, mentre per il porto di Marghera non esiste nessun progetto".

Venezia : Oggi Toninelli a Question time Camera su navi crociera : Roma, 5 giu. (AdnKronos) - Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, al Question time in programma Oggi alla Camera, alle 15, risponderà a interrogazioni sulle iniziative volte al blocco immediato del passaggio delle grandi navi nel bacino di San Marco a Venezia, anche valu

Venezia : assessore veneto - 'in un anno Toninelli ha convocato una sola riunione Comitatone' (2) : (AdnKronos) - “In tutta questa situazione imbarazzante – aggiunge - il ministro Toninelli si è limitato a darci una lettera puramente tecnica che voleva condividere con noi per mandarla al presidente dell’Autorità di sistema portuale, in cui gli chiedeva di fare uno studio di fattibilità tecnica ed

Venezia : assessore veneto - 'in un anno Toninelli ha convocato una sola riunione Comitatone' : Venezia, 4 giu. (AdnKronos) - “Mi sento in dovere di intervenire a causa delle imbarazzanti dichiarazioni del ministro Toninelli riguardanti la questione ‘grandi navi’ rilasciate oggi a Radio 24. Ma trovo giusto intervenire anche per dire che se il Ministro ha, come dice, una soluzione rapida la esp

Scontro navi Venezia - Toninelli : progetto definitivo a giugno : Scontro navi Venezia, Toninelli: progetto definitivo a giugno Dopo la collisione tra una nave da crociera e un battello, il ministro delle Infrastrutture conferma il timing per togliere le grandi navi dal canale della Giudecca: "Siamo per chiusura ma prima trovare alternativa. A breve progetto definitivo". Brugnaro: ...

Grandi Navi a Venezia : Toninelli promette una soluzione entro giugno : Il progetto definitivo per togliere le Grandi Navi dal canale della Giudecca arriverà entro il mese di giugno. Lo ha ribadito il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ai microfoni di Radio Padova. "I Veneziani sono arrabbiati con me? - ha premesso rispondendo a una domanda - anche io sono arrabbiato, insieme ai Veneziani. Ma il problema delle Grandi Navi c'è più o meno dal 2003 e io sono ministro da un ...

Incidente Venezia - Toninelli : via le grandi navi - “progetto definitivo entro giugno” : Il progetto definitivo per togliere le grandi navi dal canale della Giudecca a Venezia arriverà entro il mese di giugno: lo ha confermato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ai microfoni di Radio Padova. “Stiamo cercando di affrontare il problema in maniera concreta. Abbiamo ereditato i problemi e li stiamo risolvendo. Sono arrivati tre studi di fattibilità ed entro giugno verrà preso in considerazione ...

Incidente Venezia - Salvini attacca : senza i "no" M5S si poteva evitare. Toninelli : «Da noi solo soluzioni» : Anche l'Incidente di Venezia diventa terreno di scontro politico tra gli alleati di governo. «senza i no di M5S si poteva evitare», attacca Matteo Salvini, poco dopo l'intervento...