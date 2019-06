Venezia 76 Leone D’Oro a Pedro Almodovar | il messaggio di Alberto Barbera «il più grande

Pedro Almodovar Leone d’oro alla carriera alla Mostra di Venezia : Sarà attribuito a Pedro Almodovar il Leone d'oro alla carriera della 76esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia che si terrà dal 28 agosto al 7 settembre. La decisione è stata presa dal cda della Biennale presieduto da Paolo Baratta, che ha fatto propria la proposta del direttore della Mostra Alberto Barbera secondo cui "Almodòvar non è solo il più grande e influente regista spagnolo dopo Bunuel, ma l autore ...

Pedro Almodóvar vince il Leone d'oro alla carriera - sarà premiato a Venezia : È stato attribuito a Pedro Almodóvar il Leone d’oro alla carriera. Il regista sarà premiato durante la 76esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia (28 agosto - 7 settembre).“Sono molto emozionato e onorato per il regalo di questo Leone d’oro - ha detto Almodovar -. Ho bellissimi ricordi della Mostra di Venezia. Questo Leone diventerà la mia ...

Biennale d'Arte di Venezia - chi ha vinto il Leone d'Oro : Nel 1982 Giuni Russo cantava: “Un’estate al mare, voglia di remare, fare i bagni al largo per vedere da lontano gli ombrelloni oni oni…” Benvenuti al Padiglione della Lituania alla Biennale d’Arte di Venezia che ha vinto il Leone d’Oro come miglior partecipazione nazionale. Immaginatevi una spiaggia, asciugamani colorati, palloni, sdraio, ombrelloni, pareo, persone che prendono il sole — che non c’è — che leggono, che si spalmano la crema, che ...

A tre donne della Lituania il Leone d'oro della Biennale Arte 2019 di Venezia : Apre da oggi i padiglioni al pubblico la Biennale Arte numero 58, quella dei “tempi interessanti” firmata da Ralph Rugoff, e lo fa anche con la festa a Cà Giustinian per la consegna dei Leoni d’Oro. E l’endorsement del ministro Alberto Bonisoli per il presidente Paolo Baratta, il cui mandato scade a fine 2019.“Ci sono tutte le premesse per continuare a lavorare in un progetto culturale molto ambizioso, e ...