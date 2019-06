Veicoli elettrici | record in Europa per il nuovo Nissan e-NV200 van | 10mila ordini

meteoweb.eu

(Di venerdì 14 giugno 2019) Ile-van 100% elettrico con batteria da 40 kWh raggiunge ildiincon 10.000 unità a seguito di una richiesta particolarmente elevata da parte di aziende e professionisti. Il successo di vendite rafforza la leadership di e-nel segmento deicommerciali, lo scorso anno infatti è stato il veicolo commerciale a zero emissioni più venduto in 10 mercati in, fra cui Italia, Regno Unito, Norvegia e Paesi Bassi. Siae-Van sia le versioni per il trasporto passeggeri si confermano come la scelta ideale per i corrieri, i servizi di noleggio e di trasporto di tutta, che registrano nuoviper le flotte di DHL e Chronopost ine di ATM (Azienda Trasporti Milanesi) e IREN (multiutility che opera nell’energia) in Italia. Destinati sia all’uso commerciale sia personale, la gammae-è un’opzione ...

