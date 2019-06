Usa: morbillo, stop esenzioni vaccino

Il governatore dello stato di New York ha firmato la legge che pone fine alleper i vaccini per motivi religiosi. Un provvedimento che arriva nel momento in cui gli Usa sono alle prese con la peggiore epidemia didegli ultimi decenni e che a New York sarebbe partita da un focolaio nella comunità ebraico ortodossa di Brooklyn. Il sindaco della grande mela Bill de Blasio aveva già dichiarato lo stato di emergenza invitando tutti a vaccinare i propri figli pena multe salatissime.(Di venerdì 14 giugno 2019)