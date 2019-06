Una super Italia asfalta la Giamaica | 5-0 Tripletta della Girelli e doppietta della Galli

Superenalotto : jackpot a 170 milioni di euro ma per il 6 c’è solo Una possibilità su 622 milioni : Dopo l'ultima estrazione, il montepremi della lotteria del Superenalotto ha raggiunto quota 169,9 milioni di euro. Si tratta della seconda cifra di sempre per questa lotteria e attualmente la più alta in assoluto il palio al mondo. Le possibilità di vincita però restano decisamente molto poche.Continua a leggere

Amazon lancia Una nuova versione di Echo Dot Kids Edition - super colorata : Amazon, leader del settore smart speaker, ha annunciato una nuova versione di Echo Dot Kids Edition, così da sfruttare il momento più che positivo del mercato L'articolo Amazon lancia una nuova versione di Echo Dot Kids Edition, super colorata proviene da TuttoAndroid.

Una super ondata di caldo! temperature fino a 42 gradi : Nei prossimi giorni la colonnina di mercurio è destinata a salire in tutta Italia. Sicilia e Sardegna da bollino rosso, Toscana e Lazio tra 38 e 35 gradi, afa al Nord.super ondata di caldo in arrivo. Secondo gli esperti de ilmeteo.it, in alcune zone della Penisola le temperature saliranno fino a 42 gradi.-- "L'anticiclone africano sta cominciando a muovere il suo baricentro verso nord con l'intento di conquistare gran parte del nostro ...

Super Champions - le big five preparano Una controproposta : Le principali leghe europee, Premier League, Bundesliga, Liga, Serie A e Ligue 1, potrebbero mettersi al tavolo per studiare una controproposta per la riforma della Champions League e delle competizioni europee, alternativa al piano allo studio da parte di Uefa ed Eca. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. In Inghilterra i club della Premier si […] L'articolo Super Champions, le big five preparano una controproposta è stato realizzato da ...

Roland Garros 2019 : Rafael Nadal è ancora re del rosso. Dodici successi a Parigi su Una superficie ancora suo feudo : Quello che si doveva dire su Rafael Nadal lo si è detto in numerose maniere, lungo questi anni in cui ha dominato sulla terra rossa. Eppure ci si trova, ogni volta, a dover aggiornare il libro dei record che lui stesso scrive su questa superficie. Il riferimento più ampio è al Roland Garros, che da solo fa il 67% degli Slam da lui vinti. Il mancino di Manacor è arrivato là dove mai nessuno, uomo o donna, era mai riuscito: 12 titoli di uno stesso ...

Colloricchio incontra a Supervivientes la sua futura suocera che dice : ‘Sei Una canaglia’ : Fabio Colloricchio continua a far parlare di sé all'interno del programma televisivo spagnolo Supervivientes, l'edizione iberica de L'Isola dei Famosi. All'interno della sua avventura nel reality, l'ex tronista di Uomini e Donne ha incontrato una nuova fiamma da nome Violeta Mangrinan, anche quest'ultima ex tronista di Mujeres y Hombres y Viceversa. La ragazza ha lasciato in diretta tv l'uomo con cui era fidanzata proprio per l'ex di Nicole ...

Superbike – Bautista cambia look a Jerez e svela un clamoroso retroscena : “ho corso con Una costola rotta” : Alvaro Bautista, il cambio di look per la gara di casa e rivela un clamoroso retroscena riguardante il Gp di Imola E’ tutto pronto a Jerez de la Frontera per un nuovissimo appuntamento della stagione 2019 di Superbike. Dopo il weekend di Imola, dove è stata cancellata Gara-2 a causa della pioggia che non permetteva ai piloti di correre in sicurezza, i campioni sono pronti a sfidarsi in Spagna, nella casa del leader Alvaro ...

Calciomercato Spal - sprint per Caputo : Parma superato - nell’affare Una contropartita : Calciomercato Spal – La Spal continua a sorprendere, il club è reduce da un’altra buona stagione ed una salvezza strappata con i denti dopo una seconda parte molto importante. Adesso l’obiettivo è quello di confermarsi e l’intenzione è ripartire dalla certezza in panchina: Semplici. Il tecnico e la dirigenza sono al lavoro per costruire una squadra all’altezza, previsto l’arrivo di un attaccante di ...

ALL TOGETHER NOW - QUARTA PUNTATA/ Michelle Hunziker : 'sarà Una super serata' : All TOGETHER Now, diretta QUARTA PUNTATA 6 giugno, canale 5: ospite di Michelle Hunziker e di J-Ax, presidente di giuria è Gianluca Vacchi.

Pallanuoto - Champions League 2019 : Una super AN Brescia esce sconfitta ai quarti con l’Olympiacos : Niente da fare, un match equilibratissimo, molto fisico, pieno di errori, nel quale sono venuto fuori i più esperti. L’Olympiacos resta in corsa per confermare il proprio titolo della Champions League di Pallanuoto maschile: ad Hannover, dove si stanno svolgendo le Final Eight della massima competizione europea, i greci battono per 8-7 l’AN Brescia, volando in semifinale. Nel penultimo atto gli ellenici sfideranno la Pro Recco nel ...

Motori – Nuova McLaren GT Superleggera : sinuosa - elegante e muscolosa… ma è Una vera Gran Turismo? [FOTO e PREZZI] : La Nuova McLaren GT: la Gran Turismo Superleggera è la prima gt della casa inglese mai prodotta, da oggi disponibile sul mercato McLaren Automotive svela la sua interpretazione esclusiva di una Gran Turismo moderna: La Nuova McLaren GT. sinuosa, elegante e muscolosa, la Nuova GT Superleggera sfida le convenzioni della categoria Gran Turismo con un accattivante ed elegante mix del disegno, materiali innovativi di alta qualità, vere ...

Pallanuoto - Super Final World League 2019. Fabio Conti : “Abbiamo riscattato Torino. L’Olanda Una delle più forti - buon test per i Mondiali” : Non può che essere entusiasta il ct della Nazionale italiana di Pallanuoto femminile Fabio Conti dopo la seconda vittoria in due partite per il suo Setterosa nelle fasi Finali della World League 2019 in quel di Budapest. Dopo l’Australia le azzurre si impongono anche sull’Olanda, campionessa d’Europa in carica e spesso bestia nera dell’Italia. 8-7 il risultato al termine di un match entusiasmante. Queste le parole di ...

Impazzisce sul volo per Roma e picchia il padre - neutralizzato da Una supermanager : «Così l'ho calmato» : Impazzisce in volo, picchia il padre e poi si fa tranquillizzare da una manager: quaranta minuti di paura per i passeggeri del volo Blue Express Panorama partito alle 16,45 da Tirana e diretto a...

Lei si diploma ma il papà non può superare il confine - così la ragazza gli riserva Una sorpresa tra i due Stati : Sarai Ruiz, studentessa americana di 18 anni, si è diplomata nella scuola superiore di Laredo, in Texas. Alla cerimonia, però, era presente solo la madre, poiché il papà era stato deportato in Messico dieci anni con il divieto di rientrare negli Stati Uniti. così padre e figlia si sono organizzati e si sono dati appuntamento su un ponte ai confini tra i due Stati. L’abbraccio, tra i due, è diventato virale. Video Facebook/Sarai ...