Un torneo di volley per i bambini della Sanità

Nations League Volley – L’Italia travolge la Sud Corea e si piazza al primo posto nel torneo : Vittoria convincente per l’Italia che supera 3-1 la Sud Corea e conquista la prima posizione nel torneo L’Italia continua a vincere. Nella seconda tappa di Perugia, davanti al pubblico del PalaBarton, le azzurre superano 3-1 (3-1 25-17, 25-21, 23-25, 25-13) la Sud Corea e raccolgono il 9 successo stagionale. Coach Mazzanti alterna la rosa, conferma De Gennaro come libero, schiera Egonu, Bosetti, Malinov e Danesi insieme alle ...

Volleyball Nations League – Italia Olanda apre il terzo round del torneo femminile : Volleyball Nations League femminile: Italia-Olanda apre il terzo round Scatterà domani il terzo round della Volleyball Nations League femminile 2019, che vedrà la nazionale azzurra impegnata a Hong Kong nella pool 9 insieme a: Olanda, Giappone e Cina. Ad aprire il girone sarà la sfida tra le ragazze di Mazzanti e l’Olanda, match in programma all’Hong Kong Coliseum (ore 11.30 Italiane) con diretta su Eurosport 2 e in differita su NOVE (ore ...

Beach volley - World Tour 2019 Ostrava : quante “vittime” eccellenti nei primi turni del torneo ceco : Si fermano in tanti, fra i big, ai primi turni del torneo 4 Stelle di Ostrava in Repubblica Ceca. Le sorprese non mancano soprattutto in campo femminile dove torna prepotente il “brazilian power” con ben quattro coppie negli ottavi, stesso numero delle statunitensi, mentre in campo maschile si potrebbe andare verso la “solita” finale tra i vichinghi Mol/Sorum e Fijalek/Bryl. Tra le donne la coppia più attesa, le padrone ...

Beach volley - World Tour 2019 Ostrava. Quante “vittime” eccellenti nei primi turni del torneo ceco : Si fermano in tanti, fra i big, ai primi turni del torneo 4 Stelle di Ostrava in Repubblica Ceca. Le sorprese non mancano soprattutto in campo femminile dove torna prepotente il “brazilian power” con ben quattro coppie negli ottavi, stesso numero delle statunitensi, mentre in campo maschile si potrebbe andare verso la “solita” finale tra i vichinghi Mol/Sorum e Fijalek/Bryl. Tra le donne non mancano le grandi sorprese con ...

Volley - Gianlorenzo Blengini : “Nel torneo di qualificazione olimpica non dovremo preoccuparci solo della Serbia” : La Nazionale Italiana di pallavolo di Chicco Blengini è a lavoro per prepararsi in vista dell’imminente Nations League che prenderà il via a Jiangmen (Cina) nel weekend del 31 maggio-2 giugno. Gli azzurri affronteranno nell’ordine Iran, Germania e Cina. Come è noto vi saranno assenze importanti, come quelle di Ivan Zaytsev, Osmany Juantorena, Filippo Lanza, Massimo Colaci. Spetterà a Simone Giannelli guidare un gruppo formato da ...

Volley - Gianlorenzo Blengini : “Nel torneo di qualificazione olimpica non dovremo preoccuparci solo della Serbia” : La Nazionale Italiana di pallavolo di Chicco Blengini è a lavoro per prepararsi in vista dell’imminente Nations League che prenderà il via a Jiangmen (Cina) nel weekend del 31 maggio-2 giugno. Gli azzurri affronteranno nell’ordine Iran, Germania e Cina. Come è noto vi saranno assenza importanti, come quelle di Ivan Zaytsev, Osmany Juantorena, Filippo Lanza, Massimo Colaci. Spetterà a Simone Giannelli guidare un gruppo formato da ...

Volley - Nations League 2019 : i convocati dell’Italia - 25 azzurri per il torneo. Tanti giovani all’arrembaggio : Chicco Blengini, CT della Nazionale Italiana di Volley maschile, ha comunicato ufficialmente la lista definitiva dei 25 atleti che parteciperanno alla Nations League 2019. Qualche settimana fa il nostro allenatore aveva presentato un listone di 30 nomi da cui sono stati tolti cinque atleti: il palleggiatore Nicola Salsi, l’opposto Yuri Romanò, il martello Sebastiano Milan, il centrale Edoardo Caneschi, il libero Filippo Federici. ...

Volley - torneo Montreux 2019 : l’Italia conclude al terzo posto - sconfitta la Thailandia. Sorokaite e Pietrini al top : L’Italia ha concluso il Torneo di Montreux 2019 al terzo posto, la nostra Nazionale ha sconfitto la Thailandia per 3-0 (25-20; 25-18; 25-14) nella finalina per la medaglia di bronzo e sale sul podio della competizione in terra elvetica. Le ragazze del CT Davide Mazzanti si sono imposti senza difficoltà sulla compagine asiatica da cui invece erano state sconfitte lunedì nel primo match del girone, il nostro sestetto ha giganteggiato in ...

Volley – torneo Montreux : l’Italia femminile chiude al terzo posto - battuta la Thailandia : Torneo di Montreux: le azzurre di Mazzanti chiudono al terzo posto, battuta la Thailandia per 3-0 Si conclude con la medaglia di bronzo il Montreux Volley Masters per l’Italia, che nella finalina di oggi pomeriggio ha superato la Thailandia 3-0 (25-20, 25-18, 25-14), riuscendo a salire sul podio di questa competizione per il secondo anno consecutivo, dopo il successo dell’edizione scorsa. Un risultato arrivato al termine di una gara nella ...

Volley – torneo di Montreux : le azzurre di Mazzanti ko in semifinale - il Giappone trionfa 3-0 : Torneo di Montreux: le azzurre battute in semifinale 3-0 dal Giappone Nella semifinale del Torneo di Montreux le azzurre di Davide Mazzanti sono state sconfitte 3-0 (25-21, 25-14, 25-17) dal Giappone. Domani l’Italia chiuderà la competizione affrontando nella finale 3°-4° posto (ore 14.45, diretta streaming su Dazn) la Thailandia, sconfitta oggi dalla Polonia (25-18, 25-9, 25-23). A giocarsi la vittoria del Torneo saranno, invece, ...

Volley – Presentato il torneo maschile di qualificazione olimpica a Bari : Presentato a Bari il torneo maschile di qualificazione olimpica Bari. Si è tenuta oggi, presso la sede dell’Ordine dei Giornalisti Puglia, la conferenza stampa di presentazione del torneo maschile di qualificazione ai Giochi Olimpici che si terrà nel capoluogo pugliese dal 9 all’11 agosto; torneo che vedrà la Nazionale Italiana affrontare l’Australia, Camerun e Serbia. Alla presentazione ai media hanno partecipato il presidente federale ...

Volley femminile - torneo di Montreux 2019. L’Italia chiede al Giappone il lasciapassare per la finale : Sarà dunque il Giappone, questa sera alle 21.15, a contendere all’Italia la finale del Torneo di Montreux. Le azzurre si sono qualificate per il rotto della cuffia alla final four del tradizionale evento svizzero, vista la formazione sperimentale non partono favorite nella sfida ma c’è da credere che venderanno cara la pelle contro un Giappone che si è presentato a Montreux con una formazione rinnovata e che, nel girone eliminatorio, ...

Volley femminile - torneo Montreux 2019 : Italia in semifinale - decide il quoziente punti. Le azzurre sfideranno il Giappone : L’Italia si è qualificata alle semifinali del Torneo di Montreux e lo ha fatto con il primo posto nel girone. Si è deciso tutto in volata: la Turchia ha sconfitto la Thailandia per 3-1 e così Italia, Thailandia e Turchia hanno chiuso la fase preliminare a parità di vittorie (2), di punti (6) e di quoziente set (1.400). A decidere è stato allora il quoziente punti: Italia +17, Thailandia +13, Turchia +7. azzurre in semifinale da prime, ...

Volley femminile - torneo Montreux 2019 : prima vittoria per l’Italia - sconfitta la Turchia 3-1. Pietrini e Sorokaite decisive : L’Italia ha battuto la Turchia per 3-1 (25-27; 25-20; 25-20, 25-23) nel secondo match giocato al Torneo di Montreux 2019 di Volley femminile, le ragazze del CT Davide Mazzanti hanno riscattato la sconfitta subita due giorni fa contro la Thailandia e sono ampiamente in corsa per la qualificazione alle semifinali: servirà una vittoria schiacciante contro la Svizzera padrona di casa per sperare di proseguire l’avventura in terra ...