Un posto al sole | la sconcertante scoperta di Diego | anticipazioni trame dal 17 al 21

Un posto al sole : un uomo ruba a casa di MARINA - chi è? [Anticipazioni] : Ci siamo! Da ormai parecchie settimane vi stiamo parlando di una serie di novità pronte a irrompere nella vita di MARINA Giordano (Nina Soldano), dunque è arrivato il momento di introdurre la storyline che partirà nelle puntate di Un posto al sole della prossima settimana! Al momento, MARINA sta attraversando una fase piuttosto difficile: sul versante professionale, Alberto Palladini (Maurizio Aiello) le sta facendo vedere i proverbiali sorci ...

Anticipazioni un posto al sole : Vittorio tradirà Alex : Le puntate di Un posto al sole di questa settimana, apriranno nuovi interessanti scenari narrativi. Anita tornerà,stravolgendo la vita di coppia di Vittorio e Alex, mentre la gelosia per Beatrice potrebbe portare Diego a commettere una follia. Inoltre, ci verrà svelato che Leonardo nasconde un'inquietante lato oscuro. del quale nessuno era a conoscenza. Di seguito le Anticipazioni e le trame di tutti degli episodi di Un posto al sole che ...

Un posto al sole - puntate 24-28 giugno : Diego affronta Eugenio - Vittorio bacia Anita : Torna l'appuntamento con le notizie di Un posto al sole, la soap opera che intrattiene sempre più telespettatori su Rai Tre. Nelle puntate in programma dal 24 al 28 giugno, Vittorio cadrà nella trappola di Anita mentre Leonardo farà ritorno a Napoli. Infine Diego avrà uno scontro col presunto amante di Beatrice, Eugenio. Un posto al sole: Leonardo torna a Napoli Le anticipazioni di Un posto al sole sulle puntate che i telespettatori di Rai Tre ...

Un posto al Sole : anticipazioni 17 – 21 giugno 2019 : Maurizio Aiello Un curioso crossover tra Un Posto al Sole e Chi l’ha visto?, finzione e realtà, ha visto per protagonista Maurizio Aiello, storico interprete del perfido avvocato Alberto Palladini nella soap di Rai3. L’attore, infatti, è stato mercoledì scorso ospite del programma di Federica Sciarelli per parlare delle ormai note “truffe amorose” che vengono compiute via web ai danni di uomini e donne in cerca ...

UN posto AL SOLE - anticipazioni puntata di martedì 18 giugno 2019 : anticipazioni puntata 5277 di Un POSTO al SOLE in onda martedì 18 giugno 2019: Diego (Francesco Vitiello) sembra sempre più convinto che Beatrice (Marina Crialesi) abbia una nuova storia ed è in procinto di fare una sconcertante scoperta… Michele (Alberto Rossi) ha assistito al crollo di Mimmo Priore (Antonio Fattoruso) e ora vorrebbe fare qualcosa per aiutare il ragazzo… Marina Giordano (Nina Soldano) deve fare i conti con il tempo ...

Un posto al sole - dramma di Walter Melchionda : pestato senza ragione da 10 immigrati ubriachi : Walter Melchionda, l'attore che interpreta il ruolo del vigile Cotugno nella soap Un posto al sole, ha vissuto momenti di terrore. Fermo alla pensilina di Sicignano degli Alburni (Salerno), Melchionda attendeva l'autobus per Napoli in partenza per le 5 di mattina, quando si sono avvicinati una decin

Un posto al sole anticipazioni : MARINA non ha più tutti ai suoi piedi? : Si apre una nuova settimana con Un posto al sole, che vedrà continuare la storia del giovane Mimmo Priore (Antonio Fattoruso): il ragazzo, sconvolto per la brutta fine del suo amico Maurizio, prima terrà in ostaggio Michele (Alberto Rossi) e poi crollerà, tanto che il Saviani comincerà a capire di avere a che fare con un ragazzo tanto spaventato e vorrà aiutarlo… Ma la soap ci offrirà diverse altre trame, molte delle quali tipicamente ...

L’attore di “Un posto al sole” aggredito a Salerno : “Schiaffeggiato da una decina di extracomunitari ubriachi” : Era fermo alla pensilina di Sicignano degli Alburni, in provincia di Salerno, e stava aspettando l’autobus per Napoli lo attendevano le riprese della serie tv “Un Posto al Sole” dove interpreta il ruolo del vigile Cotugno quando è stato vittima di una brutale aggressione. A raccontarlo su Facebook è stato lo stesso Walter Melchionda: “Devo partire per Napoli ore 5,30 del mattino, mi fermo davanti al bar per aspettare il ...

Un posto al sole - anticipazioni e trame al 21 giugno : il crollo di Mimmo : Le puntate di Un posto al sole di questa settimana metteranno a parola fine all'arco narrativo della rapina al Vulcano, mostrandoci Michele che, in modo quasi paterno, cercherà di salvare Mimmo da un destino atroce. Inoltre si potrà assistere al ritorno di Leonardo e di Anita che apriranno due nuove interessanti storyline, mentre Marina dovrà affrontare un nemico diverso di quelli ai quali era abituata. Mimmo fragile e spaventato Lunedì 17 ...

Un posto al sole - trame prossime puntate : il terzo incomodo : Anticipazioni Un posto al sole dal 17 al 21 giugno: paura per Michele Continua il successo di Un posto al sole, la soap di Rai3 che negli ultimi tempi si è arricchita di nuovi personaggi: prima l’ingresso di Ludovica Nasti, la piccola interprete de L’amica geniale, ora di Luca Capuano che ha recitato in Le tre rose di Eva e Il paradiso delle signore. Capuano, che vestirà i panni dell’avvocato penalista Aldo Leone, rapirà il ...

Anticipazioni un posto al sole : Leonardo rivelerà il suo lato oscuro a Serena : Nelle prossime puntate di Un posto al sole si tornerà nuovamente a parlare di Tommaso e del suo presunto amico/sosia, Leonardo Arena. A quanto pare, Leonardo non ha detto tutta la verità sulla sua identità e nei prossimi episodi ci verranno forniti ulteriori dettagli per risolvere questo mistero. L'uomo si troverà in gita in barca con la piccola Irene e Serena e rivelerà a quest'ultima un oscuro segreto sulla sua identità. Nel frattempo la folle ...