Ultime Notizie Roma del 14-06-2019 ore 14 | 10

Ultime Notizie Roma del 14-06-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale Un saluto dalla redazione da Roberta Frascarelli per l’informazione dall’Italia e dal mondo Tripoli non è un porto sicuro riportare coattivamente le persone soccorse in un paese in guerra a farla imprigionare torturare è un crimine vergognoso che l’Italia ha queste atrocità e che i governi dell’Unione Europea nel piano complici lo dice Sea Watch Sea Watch non vuole portarmi in Libia Allora ...

Ultime Notizie Roma del 14-06-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale ben ritrovato il raccolto dalla redazione da Francesco Vitali in studio prosegue il caos sul CSM in Consiglio Superiore della Magistratura colpito dalla bufera sulle nomine nelle procure il Presidente della Repubblica Mattarella indetto elezioni suppletive per il 7 ottobre per sostituire due come ieri si è dimesso il terzo consigliere in due giorni lepre dopo spina e Morlini per tutti e tre insieme ai drogati ...

Ultime Notizie Roma del 14-06-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio il GSM è nella bufera e alla fine di una giornata difficile scende in campo il Quirinale Mattarella invece le suppletiva ottobre per i due componenti togati per non sentire la riforma delle regole da molte forze politiche intanto solo una spunta una nuova intercettazione di rotti per qualche messaggiarmi va dato dice un imputato ha contribuito ...

Pensioni Ultime Notizie : domande Quota 100 - i settori con più uscite : Pensioni ultime notizie: domande Quota 100, i settori con più uscite Al 3 giugno sono 142 mila le domande presentate dai lavoratori che vogliono uscire anticipatamente tramite l’opportunità Quota 100. La maggioranza dei soggetti richiedenti è rappresentata dai lavoratori iscritti alla gestione dei lavoratori dipendenti privati (51,644, 36% del totale), numeri tuttavia poco distanti dai lavoratori del pubblico impiego (46.099, per una Quota ...

Ultime Notizie Roma del 13-06-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale la Buonasera della redazione appuntamento con informazioni a Gabriella Luigi in pensione scontri a Memphis la manifestazione Per l’uccisione da parte di un agente di polizia di un ragazzo afroamericano iniziata pacificamente ma si è trasformato in guerriglia urbana il bilancio degli scontri di almeno 24 agenti feriti tre persone arrestate secondo la ricostruzione il ventenne Brandon Webb sul quale pesavano ...

Ultime Notizie Roma del 13-06-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera della redazione Gabriella lo studio sulle due petroliere attaccate nel golfo dell’oman sono state soccorse da unità della quinta flotta statunitense dalla Marina Miriana Emilia locali parlano di esplosioni incendi su entrambe le imbarcazioni di quotidiano britannico Telegraph e fa sapere che almeno una sarebbe stata colpita da un siluro il governo giapponese ...

Ultime Notizie Roma del 13-06-2019 ore 16 : 10 : Roma Daily News radiogiornale appuntamento con informazione Buon pomeriggio della redazione Gabriella Luigi in studio due navi petroliere sono stati attaccati in Medio Oriente una è stata colpita da un siluro le due navi che trasportavano carichi collegati al Giappone una cacca durante la visita del premier giapponese a parte Iran aiuti già di spiegati da Stati Uniti e da Iran Intanto in politica passa nelle Commissioni bilancio e finanze ...

Lukaku Inter - Ultime Notizie : Manchester United chiede una contropartita : Lukaku Inter, ultime notizie: Manchester United chiede una contropartita Romelu Lukaku, centravanti di peso attualmente in forza al Manchester United, potrebbe essere più vicino allo sbarco all’Inter di Antonio Conte. Inoltre, continuano le voci che vorrebbero in procinto di trasferirsi da Roma a Milano, sempre sponda nerazzura, sia Dzeko che Kolarov. Lukaku Inter: pronto l’accordo con il belga A parte la volontà del giocatore, convinto ...