Ue | qualche giorno per evitare procedura Tria |  deficit giù senza nuove misure

Procedura sul debito - i ministri Ue danno qualche giorno all’Italia. Tria : deficit giù senza nuove misure : Il Consiglio Ecofin appoggia la Procedura d’infrazione sul debito contro l’Italia raccomandata dalla Commissione e dà qualche giorno di tempo al governo per presentare misure tali da scongiurare l’attivazione del procedimento...

Sarri alla Juve? L’ufficialità slitta di qualche giorno : Sarri alla Juve? Anche FoxSport dice sì alleventualità che il tecnico toscano sia il prossimo allenatore bianconero, ma c’è una novità sulla data. Per adesso nessuna ufficialità, bisognerà attendere qualche giorno ancora, forse la settimana prossima per la firma di Sarri. Dal momenti che il Chelsea non ha ancora liberato l’allenatore dal contratto che lo lega con il club londinese. Un’affare che sembrava concluso dopo ...

Milan - Paolo Maldini tentenna : "Io futuro direttore tecnico? qualche giorno e decido" : "È una proposta allettante e a breve darò la mia risposta a Gazidis. Tra pochi giorni, entro la fine di questa settimana, le cose saranno definite". Paolo Maldini commenta così la possibilità di diventare il prossimo direttore tecnico del Milan: "Bisogna vedere tutto e le cose vanno raccontate bene.

Emanuele Filiberto di Savoia operato : "Sto bene - ora qualche giorno di riposo" : "Non è mia abitudine ma anticipo le speculazioni... Oggi mi rifaccio operare dello stesso problema che avevo avuto qualche anno fa... e che non voglio nominare. Tutto andrà bene! Ho il morale e sono fiducioso!". Così Emanuele Filiberto di Savoia ha annunciato via social il suo ritorno in ospedale per un'operazione non meglio specificata. prosegui la letturaEmanuele Filiberto di Savoia operato: "Sto bene, ora qualche giorno di riposo" ...

Farà freddo ancora per qualche giorno - da venerdì però sarà estate : Maggio continua a riservare tante sorprese. Nonostante sia ormai giunto alla sua conclusione, questo mese stupirà anche nel corso di questa sua ultima settimana, davvero pazza, proponendo uno scenario meteo che passerà da una sorta di autunno ad una provvidenziale estate nel giro di pochi giorni. Il ciclone provocherà una decisa e violenta fase di maltempo che colpirà soprattutto la Lombardia meridionale, la Liguria di Levante e tutto il Nord ...

Il maltempo durerà ancora qualche giorno : Dal 'ciclone polare' (con piogge e freddo) all'esplosione dell'estate nel giro di pochi giorni. ancora una settimana all'insegna dell'instabilità dicono gli esperti di meteo.it, secondo cui il vortice che nello scorso weekend ha investito l'Italia porterà fino a martedì precipitazioni su buona parte del Paese. Situazione destinata ad aggravarsi da proprio da martedì quando una bassa pressione ricolma di aria fredda ed instabile ...

Meteo; ancora maltempo per qualche giorno - ma da venerdì arriva l'estate : Inizio di settimana con pioggia su tutte le regioni. L'instabilità continuerà fino al weeekend, quando sono attese temperature sui 30 gradi

qualche giorno di freddo non cambia nulla : Sono bastati alcuni giorni più freddi della media stagionale perché su alcuni giornali, espressione di opinioni politiche che hanno in Italia un peso rilevante - come il Giornale, Libero e La Verità - comparissero articoli negazionisti della crisi climatica e del riscaldamento globale.Posizioni negazioniste di questo genere possono fare presa sfruttando percezioni riduttive e sbagliate del rischio climatico. La ...

Elisabetta Gregoraci e il fidanzato - la bomba di Signorini : 'Da qualche giorno...' : Un momento burrascoso per Elisabetta Gregoraci . Lei e il fidanzato Francesco Bettuzzi non si seguono più su Instagram. Un vero dramma. E lui - si legge su Chi di Alfonso Signorini - ha pubblicato sul ...

