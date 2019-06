Tutti gli effetti benefici della pilosella

dilei

(Di venerdì 14 giugno 2019) Poche altre piante in natura possono vantare gli stessiper l’organismo. Questa pianta dai caratteristici fiori gialli è infatti un rimedio naturale drenante e disintossicante, e aiuta a combattere numerose patologie. Avete problemi di ritenzione idrica e gonfiori e state pensando di approfittare delle virtù? Scopriamo insieme come usarla, quali sono le sue proprietà e le controindicazioni. Cos’è lae come si usa Laè una pianta erbacea ispida e perenne che cresce spontanea nei luoghi aridi, montuosi e soleggiati dell’Europa e dell’Asia del nord. È nota anche come “orecchio di topo” o “lingua di gatto” per la forma a rosetta delle sue foglie basali, che sono ricoperte da bianca peluria. Laviene assunta principalmente per via orale sotto forma di infuso, capsule ed estratto liquido. Nel primo caso ...

c_appendino : ?? Un grazie di cuore per tutti gli auguri, pubblici e privati, che ho ricevuto oggi per il mio compleanno. Una gio… - SergioCosta_min : #Kyoto è la città simbolo nella difesa del #clima grazie al #Protocollo, padre di tutti gli accordi. Il sindaco Dai… - giorgio_gori : “I debiti della Raggi non saranno pagati da tutti gli italiani!”, aveva giurato Salvini. Falso: pagheremo quelli di… -