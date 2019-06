Tria è sotto assedio | i ministri europei chiedono la manovra

G20 - Tria : «Sul deficit andremo sotto intorno al 2 - 2-2 - 1%» : Crescita bassa e timori per i dazi. È quanto emerge dal comunicato finale del G20 finanziario di Fukuoka. La crescita globale si sta stabilizzando ed è generalmente ritenuta...

Procedura di infrazione - Chigi rivede i numeri di Tria : “Deficit 2019 sarà al 2 - 1% del pil - 0 - 4 punti sotto le stime Ue” : Il premier Giuseppe Conte, a caldo, aveva promesso: “Farò ogni sforzo per scongiurare una Procedura di infrazione che ovviamente non fa bene al paese”. Poche ore dopo Palazzo Chigi entra direttamente nei dettagli tecnici della trattativa con la Commissione Ue che ha appena raccomandato all’Ecofin di avviare nei confronti dell’Italia l’iter con cui vengono sanzionati i Paesi che violano i Trattati. E in una nota pubblicata ...

Tria : possibile deficit 2019 sotto 2 - 4% - senza manovra bis : Nel vertice mattutino fra il ministro dell’Economia Tria e il vicepremier Salvini, accompagnato a Via XX Settembre dallo stato maggiore economico del Carroccio, il partito uscito trionfante dal voto torna a premere per spazzare via un po’ di prudenza giudicata di troppo sulle sorti economiche del Paese...

Grande Fratello - Eliana Michelazzo esclusa da Pier Silvio Berlusconi. "Sotto choc - vuole espaTriare" : Il caso Pamela Prati-Mark Caltagirone frana addosso a Eliana Michelazzo. La manager della showgirl, coinvolta nel mistero del finto fidanzato, avrebbe voluto partecipare al Grande Fratello come annunciato a Live - Non è la D'Urso per "isolarsi" da tanto clamore ma l'intervento di Pier Silvio Berlusc

Zoe Saldana : “La fantascienza è il genere più sottovalutato dell’indusTria cinematografica” : (foto: Jesse Grant/Stringer/Getty Images) Amsterdam – Imprenditrice da due anni e attrice da quasi venti, appena vista sul grande schermo con Avangers: Endgame e pronta a tornarci nel 2021 con i sequel di Avatar, Zoe Saldana ha ricevuto pochi giorni fa una stella nella Walk of Fame di Hollywood. Wired l’ha incontrata nella capitale olandese a margine della conferenza The Next Web, dove è stata giudice alla finale dell’edizione ...

Calcio - Europei Under17 2019 - Carmine Nunziata : “Con la Germania grande atteggiamento - ma sarà importante non sottovalutare l’AusTria” : Domani sera alle ore 20.00 a Longford la Nazionale italiana si giocherà contro l’Austria il pass per i quarti di finale degli Europei Under17 di Calcio. Gli Azzurrini, dopo aver battuto all’esordio la Germania per 3-1, si trovano infatti in testa al Gruppo D e vincendo potrebbero ottenere la qualificazione con un turno di anticipo se nell’altra sfida i tedeschi non riuscissero a battere la Spagna. Contro la Germania gli Azzurrini hanno ...