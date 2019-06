Tre amichevoli a Dimaro durante il ritiro Abolita trasferta a Trento

Amichevoli estive 2019 Serie A : date calendario e dove vedere in sTreaming-tv : Amichevoli estive 2019 Serie A: date calendario e dove vedere in streaming-tv La Serie A scalda i motori in attesa del calcio di inizio della prossima stagione previsto per il 24 agosto 2019. Cominciano a essere diffuse le date delle Amichevoli estive con i club pronti ad andare in ritiro tra inizio e metà luglio. Amichevoli estive 2019: quest’estate non solo trofei internazionali Continuano le partite valide per ottenere la ...

Tre amichevoli internazionali per il Napoli in estate : Liverpool - Marsiglia e New York : De Laurentiis si conferma proiettato su scenari internazionali anche per quanto riguarda le amichevoli estive. Ne parla lo stesso presidente nell’intervista pubblicata oggi sul Corriere dello Sport. Tre le partite previste in estate. Innanzitutto quella con il Liverpool, che aveva già una data prevista, il 28 luglio. Come riportato dal Times qualche giorno fa, infatti, il Liverpool sarebbe in trattativa a Tottenham per poter utilizzare il ...