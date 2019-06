Trasporto aereo | grazie a SITA l’Aeroporto di Melbourne nel 2038 gestirà il doppio dei

“Cyber Eagle 2019” : l’Aeronautica testa la difesa cyber dei suoi reparti di Trasporto aereo : Si è conclusa oggi la “cyber Eagle 2019”, l’esercitazione di cyber Defense dell’Aeronautica Militare, che si è svolta tra il 10 e il 12 giugno sotto la direzione del Re.S.I.A. (Reparto Sistemi Informativi Automatizzati) dell’Acquasanta – Roma, il reparto aeronautico deputato alla difesa cibernetica della Forza Armata. Anche quest’anno, al pari dell’edizione 2018 che ha visto la partecipazione del 4° Stormo di Grosseto e del 36° Stormo di Gioia ...

Trasporto aereo : SITA garantisce operazioni efficienti all’Aeroporto di Eindhoven : Viggo, l’unico operatore di terra all’Aeroporto di Eindhoven, ha implementato Airport Management System di SITA, il fornitore globale di tecnologia per il Trasporto aereo, per la gestione dello scalo, che è uno degli aeroporti regionali a maggior crescita in Europa e nel 2018 ha accolto circa 6,3 milioni di passeggeri su quasi 40mila voli. Il sistema di SITA consente un coordinamento efficiente delle operazioni, assicurando un monitoraggio ...

Lo sciopero del Trasporto aereo di oggi : Durerà 24 ore e tra i motivi dello sciopero c'è anche la crisi di Alitalia, che ha cancellato circa 300 voli

Trasporto aereo - oggi sciopero 24 ore : 6.53 sciopero di 24 ore nel settore del Trasporto aereo proclamato da Fit Cisl,Uil trasporti e Ugl Trasporto aereo. L'agitazione coinvolge piloti e assistenti di volo di Alitalia, Blue Air e Blu Panorama, tecnici della manutenzione e personale di terra delle compagnie, gli addetti all'handling,al catering e alle gestioni aeroportuali. Garantite le fasce dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Alitalia ha cancellato circa la metà dei voli, ...

Trasporto aereo : SITA fornisce il sistema per la gestione delle operazioni all’Aeroporto di Malta : L’Aeroporto Internazionale di Malta ha installato nei terminal nuovi monitor per le informazioni sui voli basati sull’avanzato sistema Airport Management System di SITA, il fornitore globale di soluzioni IT per l’industria del Trasporto aereo. Altamente flessibile, il sistema sviluppato da SITA consente allo scalo di comunicare in modo più efficace le informazioni sui voli – lo stato di ogni volo, l’assegnazione del gate di partenza – ...

Trasporto aereo - Enav : venerdì 3 maggio sciopero nello scalo di Cagliari : Disagi per chi viaggerà in aereo venerdì prossimo 3 maggio da e verso Cagliari. Enav , l'Ente nazionale che gestisce anche gli addetti all'assistenza al volo, ha comunicato, infatti, che dalle ore 12.