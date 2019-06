Trasporto aereo | grazie a SITA l’Aeroporto di Melbourne nel 2038 gestirà il doppio dei

meteoweb.eu

(Di venerdì 14 giugno 2019)disi prepara a gestire entro ilildei passeggeri attuali – da 36,7 milioni nel 2018 a 70 milioni –alla tecnologia di, fornitore globale di tecnologia per il. Nei terminal dello scalo saranno installate oltre 400 postazioni tecnologiche diper il check-in, bag drop, gate di imbarco per fare fronte alla crescita prevista nei prossimi vent’anni.destinerà parte degli investimenti multimiliardari destinati alla tecnologia a soluzioni flessibili e “a portata di passeggero”, che consentiranno di garantire un’esperienza di viaggio di alta qualità ai sempre più numerosi viaggiatori e di supportare le compagnie aeree nella gestione di operazioni di complessità crescente.è da tempo partner deldi, a cui già fornisce varie soluzioni flessibili per il check-in dei passeggeri e l’imbarco ...

