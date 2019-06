Trama | cast e personaggi di Poldark 4 su laF dal 14 giugno | dalla Cornovaglia a Londra

Tutti i segreti della mia famiglia : Trama e cast del thriller con Christa B. Allen : Sabato 15 giugno, in prima serata su Rai2, va in onda il film ad alta tensione Tutti i segreti della mia famiglia, datato 2017 e diretto da Jack Snyder (da non confondere con il più famoso Zach). Tutti i segreti della mia famiglia: trama Dopo la morte dei genitori in circostanze misteriose, Emily, la figlia maggiore, per prendersi cura dei suoi fratelli più piccoli, Lexi ed Ethan, accetta un lavoro in una nuova città dove accadono cose ...

Soledad : Trama - cast e anticipazioni del film di Agustina Macri : Soledad: trama, cast e anticipazioni del film di Agustina Macri Giovedì 13 giugno, il cinema ha visto insieme al debutto alla regia di Giorgio Tirabassi con Il Grande Salto, anche quello della neo-regista Agustina Macri con Soledad, una pellicola drammatica con Vera Spinetta e Giulio Corso. Il film è stato prodotto da 39filmS e Cinema 7 e portato sul grande schermo anche con il sostegno della film Commission Torino Piemonte. La trama di ...

Il Grande Salto : Trama - cast e anticipazioni del film di Giorgio Tirabassi : Il Grande Salto: trama, cast e anticipazioni del film di Giorgio Tirabassi Il Grande Salto: trama, cast e anticipazioni del film È uscito ieri, giovedì 13 giugno, la prima commedia di Giorgio Tirabassi, che ha scritto la sceneggiatura insieme a Daniele Costantini e Mattia Torre e che vede come protagonisti oltre allo stesso Tirabassi anche Ricky Memphis. Il film è stato distribuito da Medusa film e all’interno del cast troviamo fra gli ...

Alla ricerca dell’isola di Nim - Trama - cast e curiosità del film con Jodie Foster : Nell’isola di Nim tutto può succedere, dall’omonimo libro di Wendy Orr un film per le famiglie in onda sabato 15 giugno alle 21,20 su Italia 1 che ha in un super cast il primo motivo per la sua visione e in una trama simpatica e innocua il suo secondo punto di forza tanto che per MyMovies merita una sufficienza piena con un 2,58 su 5. Giudizio ampiamente condiviso da TvZap. Jodie Foster Alla ricerca dell’isola di Nim, trama e ...

Il flauto magico di Piazza Vittorio : Trama - cast e anticipazioni del film : Il flauto magico di Piazza Vittorio: trama, cast e anticipazioni del film Giovedì 20 giugno nelle sale cinematografiche italiane verrà proiettato il nuovo film dei due registi Mario Tronco, già attore nel film L’orchestra di Piazza Vittorio e Gianfranco Cabiddu, regista di La stoffa dei sogni. Il flauto magico di Piazza Vittorio: questo è il titolo della pellicola di genere musicale distribuito da Videa e con Fabrizio Bentivoglio e El ...

Smetto quando voglio – Ad honorem - Trama - cast e curiosità del film con Pietro Zinni : Il terzo e conclusivo capitolo della saga cinematografica Smetto quando voglio – Ad honorem è in onda su Rai3 venerdì 14 giugno alle 21,15. Il film che mette al centro della sua trama una impensabile banda di ricercatori e scienziati universitari perennemente alla ricerca di un lavoro è stato diretto e sceneggiato da Sydney Sibilia e ha ottenuto da MyMovies 3,48 punti su 5 per quanto riguarda il gradimento. Un giudizio ampiamente condiviso ...

Doppio ricatto - doppio inganno : Trama e cast del film con Jen Lilley : Venerdì 14 giugno, in onda su Rai2 dalle 21.25 in poi, va in onda la produzione americana doppio ricatto, doppio inganno (in originale Twin betrayal), film prodotto per la televisione nel 2018 diretto da Nadeem Soumah. doppio ricatto, doppio inganno: trama Jessica, giovane divorziata, combatte una battaglia legale per la custodia del figlio contro l’ex marito. Quando un uomo con cui ha passato una notte inizia a ricattarla, Jessica chiede ...

Catwoman : Trama - cast e curiosità sul film con Halle Berry : Domenica 16 giugno, dalle 21.25 circa in poi su Italia Uno, va in onda il cinecomic uscito in sala nel 2004 Catwoman, che gode della splendente presenza di due attrici di enorme carisma e grande bellezza come Halle Berry e Sharon Stone. Diretto dal regista francese Pitof, purtroppo non è un film particolarmente apprezzato dal pubblico e dalla critica che – nonostante tutto – si è costruito una solida reputazione come piccolo ...

Una notte da leoni 3 - cast - Trama e curiosità del film con Bradley Cooper : Una notte da leoni 3 conclude con il botto la trilogia di The Hangover: in onda su Italia 1 alle 21,20 venerdì 14 giugno il film diretto da Todd Phillips vede nel cast la star Bradley Cooper. Una notte da leoni 3, anticipazioni trama e cast Terzo e ultimo capitolo della trilogia, il film vede Alan Garner (Zach Gallifianakis) e i suoi amici ancora alle prese con la città da cui tutto è iniziato: Las Vegas. Di nuovo, come in principio, i ...

Absentia - la seconda stagione con Stana Katic : Trama - cast e dove vederla in streaming : Stana Katic, l’amatissima Kate Beckett di castle, torna con la seconda stagione di Absentia. La nuova serie che la vede coinvolta anche nella veste di produttrice esecutiva riporta sul campo l’agente dell’Fbi Emily Byrne. Le nuove dieci puntate dello show sono disponibili su Amazon a partire da venerdì 14 giugno. GUARDA ORA SU AMAZON PRIME VIDEO Absentia, la trama Absentia narra la storia dell’agente dell’FBI Emily Byrne ...

La battaglia di Hacksaw Ridge - il film di Mel Gibson cast - Trama e curiosità : La battaglia di Hacksaw Ridge racconta la storia vera di Desmond Doss, il primo obiettore di coscienza dell’esercito americano capace comunque di ottenere la medaglia d’onore durante la Seconda Guerra Mondiale. Il film diretto da Mel Gibson (Braveheart) per MyMovie merita un bel 3,6 su 5, per TvZap è un film che fa pensare: da non perdere. Star del film il bravissimo Andrew Garfield che dismessi i panni da super eroe, è stato infatti ...

Smetto quando voglio – Ad Honorem : Trama - cast e curiosità del film in tv : Smetto quando voglio – Ad Honorem: trama, cast e curiosità del film in tv Questa sera venerdì 14 giugno, su Rai 3, andrà in onda il film Smetto quando voglio – Ad Honorem, ultimo capitolo della trilogia. La commedia, diretta ancora una volta da Sydney Sibilia, vede come protagonisti l’intero cast dei due film precedenti, ovvero Edoardo Leo, Valerio Aprea, Paolo Calabresi e Pietro Sermonti. La pellicola, diretta nel 2017, ha origine un ...

Doppio ricatto - doppio inganno : Trama - cast e curiosità del film di stasera : doppio ricatto, doppio inganno: trama, cast e curiosità del film di stasera Nuovo appuntamento, questa sera su Rai 2, con il ciclo Nel segno del giallo. doppio ricatto, doppio inganno è un film del 2018 diretto da Nadeem Soumah che vede come protagonisti Jen Lilley, Peter Douglas, Jason Olive e Nick Ballard. Il Thriller racconta la storia di una giovane donna, Jessica, vittima di un tremendo ricatto. Dopo aver trascorso una notte di ...

La battaglia di Hacksaw Ridge film stasera in tv 14 giugno : cast - Trama - curiosità - streaming : La battaglia di Hacksaw Ridge è il film stasera in tv venerdì 14 giugno 2019 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV La battaglia di Hacksaw Ridge film stasera in tv: cast e scheda TITOLO ORIGINALE: Hacksaw RidgeUSCITO IL: 2 febbraio 2017GENERE: Drammatico, GuerraANNO: 2016REGIA: Mel ...