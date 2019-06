Traffico Roma del 14-06-2019 ore 20 | 00

romadailynews

(Di venerdì 14 giugno 2019) NOTIZIARIOVENERDÌ 14 GIUGNOORE 19:50 RB DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI SUL RACORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI E CODE DALLA LAURENTINA ALLAFIUMICINO; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA. A SAN GIOVANNI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA POPULONIA DA VIA VETULONIA A VIA SATRICO VERSO PIAZZA TUSCOLO. AL CORVIALE PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SU VIA DEL PONTE PISANO ALL’ALTEZZA DI VIA PORTUENSE, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. RALLENTAMENTI SULL VIA CASSIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA; STESSA SITUAZIONE SULLA VIA SALARIA TRA VIA CORTONA E VIA DEI PRATI FISCALI; RALLENTAMENTI ANCHE SU VIA FLAMINIA NUOVA DA VIA VALDAGNO AL RACCORDO ANULARE VERSO FUORI ...

