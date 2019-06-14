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Traffico Roma del 14-06-2019 ore 19 | 30

Traffico Roma del 14-06-2019 ore 19 | 30 NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 14 GIUGNO 2019 ORE 19:20 RB DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...

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Traffico Roma del 14-06-2019 ore 19:30 (Di venerdì 14 giugno 2019) NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 14 GIUGNO 2019 ORE 19:20 RB DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI DALLA NOMENTANA ALLA PRENESTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA. A PRIMAVALLE DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE IN VIA PIETRO GASPARRI AL BIVIO CON VIA CARLO SANTUCCI. IN PRATI POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE IN VIA GERMANICO ALL’ALTEZZA DI VIA OTTAVIANO INCIDENTE ANCHE A SAN GIOVANNI RALLENTAMENTI SU VIA POPULONIA DA VIA VETULONIA A VIA SATRICO VERSO PIAZZA TUSCOLO. AL CORVIALE Traffico RALLENTATO SU VIA DEL PONTE PISANO ALL’ALTEZZA DI VIA PORTUENSE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN INCIDENTE. RALLENTAMENTI SULL VIA CASSIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI IN ENTRAMBI I SENSI DI ...
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