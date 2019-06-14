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Traffico Roma del 14-06-2019 ore 17 | 00

Traffico Roma del 14-06-2019 ore 17 | 00 NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 14 GIUGNO 2019 ORE 16:50 RB DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...

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Traffico Roma del 14-06-2019 ore 17:00 (Di venerdì 14 giugno 2019) NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 14 GIUGNO 2019 ORE 16:50 RB DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI BOCCEA, PROSEGUENDO CODE A TRATTI PER Traffico DALLA CASSIA BIS ALLA PRENESTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma FIUMICINO FINO A VIA TUSCOLANA. AD ACILIA POSSIBILI DISAGI PER UN INCIDENTE IN VIA DI MACCHIA SAPONARA ALL’ALTEZZA DI VIA BRUNO MOLAJOLI. SU VIA DEL FORO ITALICO CODE CORSO DI FRANCIA A VIA SALARIA E PROSEGUENDO LUNGO LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE SAN GIOVANNI, CODE DA VIA DEI MONTI TIBURTINI FINO AL BIVIO PER LA A24 Roma L’AQUILA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma L’AQUILA RALLENTAMENTI DA VIA FILIPPO FIORENTINI A TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO ANULARE. SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO RALLENTAMNTI E CODE DA VIA DI MALAFEDE A ...
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