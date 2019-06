Traffico Roma del 14-06-2019 ore 15 | 30

romadailynews

(Di venerdì 14 giugno 2019) NOTIZIARIOVENERDÌ 14 GIUGNOORE 15:20 RB DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI SUL RACORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI PERDALLA CASSIA BIS AL BIVIO PER LA A24L’AQUILA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLAFIUMICINO ALLA TUSCOLANA. AL TRIONFALE RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA DI SAN CLETO PAPA E LARGO GEMELLI IN DIREZIONE DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII. ALLA BALDUINA POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOALZIONE PER UN ALTRO INCIDENTE PROPRIO SU VIA DELLA BALDUINA ALL’ALTEZZA DI ATTILIO FRIGERI. ALLA GABATELLA RALLENTAMENTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIA GIOVANNI GENOCCHI IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN INCIDENTE. SU VIA DEL FORO ITALICO CODE DALLA GALLERIA GIOVANNI XXXIII A ...

