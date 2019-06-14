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Traffico Roma del 14-06-2019 ore 10 | 00

Traffico Roma del 14-06-2019 ore 10 | 00 NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 14 GIUGNO 2019 ORE 9:50 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...

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Traffico Roma del 14-06-2019 ore 10:00 (Di venerdì 14 giugno 2019) NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 14 GIUGNO 2019 ORE 9:50 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SONO ANCORA TRAFFICATE TUTTE LE PRINCNIPALI VIE CONSOLARI IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ. LUNGHE CODE PER INCIDENTE SULLA VIA NOMENTANA FRA TOR LUPARA E VIA PALOMBARESE IN DIREZIONE CENTRO. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIA DI ACQUAFREDDA ALL’ ALTEZZA DI VIA NAZARETH. PER LAVORI URGENTI SU VIA PAPIRIO CARBONE SONO CHIUSE VIA DI TOR CARBONE, FRA VIA APPIA ANTICA E VIA ARDEATINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, E VIA ERODE ATTICO, FRA VIA APPIA PIGNATELLI E VIA APPIA ANTICA IN DIREZIONE VIA LAURENTINA. SUL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma-TERAMO CODE DA PORTONACCIO SINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST. PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, CODE DA VIA DELLE VALLI A VIA DEI CAMPI SPORTIVI. SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A ...
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