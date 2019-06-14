Traffico Roma del 14-06-2019 ore 10 | 00

matteosalvinimi : A San Donà di Piave arresti ed espulsioni a raffica per un gruppo di spacciatori tunisini, a Roma sequestri e perqu… - ItalianAirForce : #Scramble nel pomeriggio per un #Eurofighter del #36Stormo decollato dal #51Stormo per intercettare un velivolo civ… - giornalettismo : A #Roma accade anche che il traffico si blocchi perché un toro e una mucca si accoppiano in strada. Accade a… -
Traffico Roma del 14-06-2019 ore 09 : 30 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 14 GIUGNO 2019 ORE 9:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI LUNGHE CODE PER INCIDENTE SULLA VIA NOMENTANA FRA TOR LUPARA E VIA PALOMBARESE IN DIREZIONE CENTRO. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIA DELLA CAMILLUCCIA IN PROSSIMITÀ DI VIA TEHERAN, E SU VIA DI ACQUAFREDDA ALL’ ALTEZZA DI VIA NAZARETH. ALLE PORTE DI Roma EST INCIDENTE SULLA VIA PRENESTINA ALL’ALTEZZA ...
Traffico Roma del 14-06-2019 ore 09 : 00 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 14 GIUGNO 2019 ORE 8:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI VERSO IL CENTRO CITTÀ CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’ URBE. SUL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma-TERAMO CODE DA TOR CERVARA SINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST. PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO SAN GIOVANNI, ...
Traffico Roma del 14-06-2019 ore 08 : 30 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 14 GIUGNO 2019 ORE 8:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI VERSO IL CENTRO CITTÀ CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’ URBE. SUL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma-TERAMO CODE DA TOR CERVARA SINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST. PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO SAN GIOVANNI, ...
Traffico rifiuti Latina-Roma - compost irregolare interrato nei campi : “Danni irrimediabili per ambiente e salute pubblica” : “Qua come c’è un po’ di caldo ci facciamo male”. Perché quella roba puzza, crea percolato nei capannoni e continua a “fumare”, anche quando viene trasportata e stesa sui terreni agricoli. Meglio interrarla nei campi, pagando i proprietari. Pazienza se si creano “danni irrimediabili e devastanti per l’ambiente e la salute pubblica”. Il problema, ai titolari del gruppo Sep srl, Società ...
Traffico Roma del 14-06-2019 ore 08 : 00 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 14 GIUGNO 2019 ORE 7:50 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico SOSTENUTO SU TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN ENTRATA IN CITTÀ, IN PARTICOLARE A Roma NORD CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. INCOLONNAMENTI ANCHE SULL’AURELIA DAL GRA A PIAZZA IRNERIO, E ...
Traffico Roma del 14-06-2019 ore 07 : 30 : NOTIZIARIO Roma VENERDÌ 14 GIUGNO 2019 ORE 7:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN ENTRATA IN CITTÀ, IN PARTICOLARE A Roma NORD LE VIE FLAMINIA E SALARIA, RISPETTIVAMENTE DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI E DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. CODE A TRATTI ANCHE SULLA VIA CASSIA DA LA STORTA A LA GIUSTINIANA E DEL GRA A VIA DI ...
Traffico Roma del 13-06-2019 ore 20 : 00 : NOTIZIARIO Roma GIOVEDÌ 13 GIUGNO 2019 ORE 19:50 R.B. DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER Traffico E PER UN INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DALLA BUFALOTTA AL BIVIO PER LA A24 Roma- L’AQUILA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico DALLA Roma FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. A SAN GIOVANNI POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLZIONE PER ...
Traffico Roma del 13-06-2019 ore 19 : 30 : NOTIZIARIO Roma GIOVEDÌ 13 GIUGNO 2019 ORE 19:20 R.B. DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE Traffico RALLENTATO TRA LE USCITE CASSIA BIS E SALARIA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI E CODE ANCHE PER UN INCIDENTE DALLA BUFALOTTA ALLA PRENESTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER Traffico DALLA Roma FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. AL TUSCOLANO DIFFICOLTÀ DI ...
Traffico Roma del 13-06-2019 ore 19 : 00 : NOTIZIARIO Roma GIOVEDÌ 13 GIUGNO 2019 ORE 18:20 I.V. DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI TRA LE USCITE CASSIA BIS E SALARIA E DA BUFALOTTA A VIA PRENESTINA IL TUTTO IN CARREGGIATA INTERNA, MENTRE IN ESTERNA CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA CODE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DALLA TANGENZIALE AL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE FUORI Roma SEMPRE ...
Traffico Roma del 13-06-2019 ore 18 : 30 : NOTIZIARIO Roma GIOVEDÌ 13 GIUGNO 2019 ORE 18:20 I.V. DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI TRA LE USCITE CASSIA BIS E SALARIA E DA BUFALOTTA A VIA PRENESTINA IL TUTTO IN CARREGGIATA INTERNA, MENTRE IN ESTERNA CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA CODE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DALLA TANGENZIALE AL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE FUORI Roma SEMPRE ...
Traffico Roma del 13-06-2019 ore 18 : 00 : NOTIZIARIO Roma GIOVEDI’ 13 GIUGNO 2019 ORE 17.50 RB DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA, PROSEGUENDO ALTRI RALLENTAMENTI E CODE DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD FINO A VIA CASILINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma – FIUMICINO A ...
Traffico Roma del 13-06-2019 ore 17 : 30 : NOTIZIARIO Roma GIOVEDI’ 13 GIUGNO 2019 ORE 17.50 RB DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA, PROSEGUENDO ALTRI RALLENTAMENTI E CODE DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD FINO A VIA CASILINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma – FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. ALLA ...
Traffico Roma del 13-06-2019 ore 17 : 00 : NOTIZIARIO Roma GIOVEDI’ 13 GIUGNO 2019 ORE 16.50 RB DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA, PROSEGUENDO ALTRI RALLENTAMENTI E CODE DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD FINO A VIA CASILINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA Roma – FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. SUL TRATTO ...
Traffico Roma del 13-06-2019 ore 16 : 30 : NOTIZIARIO Roma GIOVEDI’ 13 GIUGNO 2019 ORE 15.20 RB DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER Traffico DALLA CENTRALE DEL LATTE ALLA PRENESTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI DALLA C. COLOMBO A VIA TUSCOLANA. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALL’ALTEZZA DI VIA VITTORIO MONTIGLIO IN ...
Traffico Roma del 13-06-2019 ore 15 : 30 : NOTIZIARIO Roma GIOVEDI’ 13 GIUGNO 2019 ORE 15.20 RB DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI PER Traffico DALLA CENTRALE DEL LATTE ALLA PRENESTINA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI DALLA C. COLOMBO A VIA TUSCOLANA. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI ALL’ALTEZZA DI VIA VITTORIO MONTIGLIO IN ...