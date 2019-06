Traffico Roma del 14-06-2019 ore 08 | 00

romadailynews

(Di venerdì 14 giugno 2019) NOTIZIARIOVENERDÌ 14 GIUGNOORE 7:50 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACISOSTENUTO SU TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN ENTRATA IN CITTÀ, IN PARTICOLARE ANORD CODE SULLE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. INCOLONNAMENTI ANCHE SULL’AURELIA DAL GRA A PIAZZA IRNERIO, E SULL’AURELIA ANTICA DALLA VIA AURELIA SINO A VIA DI TORRE ROSSA. SUL TRATTO URBANO DELL’A24-TERAMO CODE LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA TANGENZIALE EST. PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO SAN GIOVANNI, INCOLONNAMENTI A TRATTI FINO A VIALE CASTRENSE; RALLENTAMENTI E CODE ANCHE VERSO LO STADIO OLIMPICO DA VIA DELLE VALLI A VIA DEI CAMPI SPORTIVI. SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI DALLA CASILINA ALL’APPIA, MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA ...

