Traffico rifiuti Latina-Roma | compost irregolare interrato nei campi | “Danni

Traffico rifiuti - 23 indagati tra Lazio e Campania : Traffico rifiuti, operazione congiunta di Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri contro il Traffico illecito di rifiuti. In campo oltre 100 uomini

È in corso un maxi blitz di polizia contro il Traffico di rifiuti e discariche a Roma e Napoli : Dalle prime ore del mattino è in atto una vasta operazione congiunta tra polizia di Stato e Arma dei Carabinieri per traffico illecito di rifiuti, discariche abusive e gravi danni ambientali. Le due forze di polizia hanno messo in campo un dispositivo di oltre 100 uomini e due elicotteri per l'esecuzione di numerosi sequestri e perquisizioni, nelle province di Latina, Roma, Frosinone e Napoli, nell'ambito dell'operazione "Smokin' Fields", ...

Rifiuti - scoperto maxi Traffico illecito nel Nord Italia : scoperto un vasto traffico illecito di Rifiuti al Nord Italia: arrestate 20 persone dai carabinieri del Noe di Milano in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Campania. Le accuse sono, a vario titolo, di traffico illecito di Rifiuti, realizzazione di discariche abusive e intestazione fittizia di beni. Sequestrate due aziende operanti nel campo del trattamento dei Rifiuti e quattro società di trasporto nelle province di Pavia, Belluno, ...

Trapani : Traffico illecito rifiuti - Legambiente si costituirà parte civile : Palermo, 16 mag. (AdnKronos) - "E' gravissimo l’operato dei due dipendenti della società Energeticamente srl, tratti in arresto oggi. Una dimostrazione del fatto che in questo settore sono forti gli interessi illeciti e che, come ampiamente documentato nel nostro dossier sugli Ecoreati, in Sicilia è

