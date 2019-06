Torvaianica | due corpi carbonizzati ritrovati in auto L' allarme dei residenti | «C' è fumo

Roma - due corpi carbonizzati trovati in un’auto vicino Torvaianica : Sono stati trovati in un’auto in via San Pancrazio. L’area è stata transennata: si indaga per identificarli

Roma - trovati due cadaveri carbonizzati in un’auto nel litorale di Torvaianica : Erano completamente carbonizzati i due corpi che questa mattina sono stati trovati a bordo di un’auto a Torvaianica, sul litorale vicino Roma. Secondo le prime ricostruzioni l’auto è una Ford. Sul posto sono intervenuti subito i Vigili del fuoco. Mentre i Carabinieri stanno indagando per capire le dinamiche della vicenda. I cadaveri non sono stati ancora identificati. L'articolo Roma, trovati due cadaveri carbonizzati in ...

