Toronto campione Nba | Warriors ko | è il primo titolo fuori dagli Usa

Toronto campione Nba - è il primo titolo vinto fuori dagli Usa. Festeggia anche l’italiano Scariolo : Il frastuono delle migliaia di tifosi in festa a Jurassic Park a Toronto arriva fino alla Baia di Oakland, dove la Oracle Arena cade in un assordante silenzio. Toronto vince gara6 in casa dei Golden State Warriors privi di Kevin Durant e con Klay Thompson che va ko (114-110) e si aggiudica il titolo Nba, il primo che esce dai confini statunitensi p...

