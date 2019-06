Tik Tok app | come diventare famosi

Star allo Specchio : Marta Losito si trucca per Tik Tok : Con 2.5 milioni di followers sull’ex Musically, Tik Tok, la quindicenne Marta Losito è tra le teen Star italiane più seguite sul web. È passata dalla redazione di Vanity Fair per condividere con noi il suo scibile su video, make-up e social, dimostrando che la Generazione Z ha qualcosa da insegnare alla X

Star allo Specchio : il make-up da Tik Tok di Marta Losito : Quindici anni, social Star da 1,1 milione di followers su Instagram, circa 600 mila iscritti sul canale YouTube e 2,2 milioni di fan su Tik Tok, al secolo l’ex Musically. È proprio questa piattaforma, per tanti over 20 sconosciuta, l’habitat naturale di Marta Losito, l’universo dove fa da padrona. Posta una decina di video al giorno, se non di più, da 15 secondi ognuno. Balla, fa movimenti coordinati con altri Tok Toker e crea micro ...

Smartphone Tiktok : uscita - anticipazioni e scheda tecnica : Smartphone Tiktok: uscita, anticipazioni e scheda tecnica Bytedance è la società che gestisce la più popolare delle applicazioni del momento, ovvero Tiktok. L’idea dell’azienda è quella di lanciare uno Smartphone specifico per la realizzazione di video ad alta definizione, una scelta che porterebbe anche ad un grande salto di qualità per la società stessa. In Cina l’applicazione ha avuto un enorme successo, un vero e ...

Il Liverpool sbarca su TikTok : è il primo club di Premier : Il Liverpool ha lanciato in questi giorni il suo account ufficiale su “TikTok”, la piattaforma di condivisione per video di breve durata. Il club, il primo della Premier League a unirsi alla piattaforma e a creare contenuti, utilizzerà l’app per raggiungere e coinvolgere nuovi utenti online, in particolare i fan più giovani. Il nuovo account, […] L'articolo Il Liverpool sbarca su TikTok: è il primo club di Premier è stato realizzato ...

Uno smartphone TikTok in arrivo : E se uscisse uno smartphone TikTok? L’ipotesi è tutt’altro che campata per aria, ma ha motivazioni ben precise che porterebbero a un salto di qualità necessario per Bytedance, la società dietro a quella che si può definire a ragione tra le applicazioni più popolari del momento. Dopo aver raggiunto il successo in patria, in Cina, proprio con TikTok, Bytedance si è fatta conoscere in tutto il mondo grazie al boom planetario di questo ...

Instagram prende spunto da TikTok e Snapchat per dare un boost a IGTV : Instagram introduce alcuni miglioramenti all'interno dell'applicazione IGTV, prendendo qualche spunto da TikTok e da Snapchat: basteranno per dare una scossa alla sua diffusione? L'articolo Instagram prende spunto da TikTok e Snapchat per dare un boost a IGTV proviene da TuttoAndroid.

TikTok sfida Apple - Spotify e YouTube : avrà il suo streaming di musica : Zhang Yiming, Amministratore Delegato e fondatore di Bytedance Ltd. (foto: Gilles Sabrie/Bloomberg / Getty Images) La società proprietaria di TikTok, la cinese ByteDance, sta sviluppando un servizio a pagamento di musica in streaming con l’intento di sfidare Spotify, Apple Music ma soprattutto YouTube. Come riferisce Bloomberg, ByteDance lancerà la nuova applicazione nell’autunno 2019 in alcuni mercati pilota. La compagnia, che ha già ottenuto i ...

Instagram copia Snapchat e TikTok per rilanciare la sua tv : Che Instagram abbia tratto ispirazione da Snapchat per i suoi format era noto a tutti da quando sono comparse le storie sull’applicazione di casa Facebook. Ora però Instagram ha attinto nuovamente dall’inventario di Snapchat e questa volta anche da quello di TikTok per cercare di rendere popolare lo spazio IgTv. Lanciato poco più di un anno fa Instagram Tv è un hub per video di lunga durata in formato verticale che si trova ...

TikTok - i 7 profili italiani più seguiti del 2019 : Se stai pensando che Whatsapp, Facebook e Instagram siano le tre app più scaricate a livello globale, ti stai dimenticando TikTok. Secondo i dati di Tower Sensor, una società di analisi del mondo mobile, l'app di video sharing, dopo essere stata in cima alla classifica dei download nel 2018, ha superato il traguardo del miliardo di utenti spopolando soprattutto tra i più giovani, tra i quali è diventata oramai l'app ...

Lil Nas X e il singolo Old Town Roads diventato virale grazie a TikTok : Chi c’è in testa alla classifica Billboard Hot 100 per la terza settimana di seguito? Old Town Road di Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus. Come? L’unico nome che vi suona familiare è Cyrus? Effettivamente, trattasi del padre di tale Miley, noto idolo country, lui. Ma il featuring di Billy Ray è solo la ciliegina sulla torta di un fenomeno virale senza precedenti. Andiamo con ordine. Chi è Lil Nas X? Trattasi di ...

TikTok - l'App nella bufera : "Degradante - attira pedofili" : L'azienda stima di avere circa 500 milioni di utenti in tutto il mondo, 120 milioni solo in India. Ma martedì il governo indiano ha convocato i grossi gruppi statunitensi Google e Apple per chiedere ...

TikTok - i 10 influencer più seguiti : Con 500 milioni di utenti e 30 milioni di video pubblicati ogni giorno, TikTok è il social del momento in cui i ragazzi di tutto il mondo possono sfogare la loro vena artistica a base di balli, canzoni e idee geniali per intrattenere con un video. In pochi secondi devi sorprendere il pubblico, creando qualcosa di unico: da un cambio di look a un effetto speciale arrivando fino ai colpi di scena più divertenti mescolando il tutto con un ...

L'India blocca l'app TikTok : "Favorisce scambio pornografia e violenze" : La piattaforma di video sotto accusa per casi di violenza. Nel Paese conta oltre 120 milioni di iscritti, soprattutto tra i più giovani