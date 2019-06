The Last of Us Part 2 | data di uscita svelata?

The Last of Us Part 2 : data di lancio svelata? : The Last of Us Part 2 è certamente un titolo molto atteso dagli appassionati della saga, e ora sembrerebbe avere anche una data di lancio, stando a quanto trapelato dall'attrice che nel gioco interpreta il personaggio di Ellie.Come riporta Psu infatti Ashley Johnson, questo il suo nome, in occasione di un'intervista con la stampa si lascia sfuggire un "Penso che uscirà a feb..." interrompendosi bruscamente, quando le viene chiesto domandato ...

The Last Remnant Remastered sbarca su Nintendo Switch : Square Enix ha annunciato nel corso della conferenza E3 2019 che The Last Remnant Remastered è ora disponibile per Nintendo Switch. Ulteriori dettagli nel comunicato ufficiale.THE Last Remnant, pubblicato originariamente nel 2008, ha rapito cuori e menti di tanti giocatori grazie alla sua storia accattivante, ai numerosi personaggi e all'intricato sistema di combattimento. In un mondo popolato dai Remnant, antiche e misteriose reliquie che ...

Game of Thrones - 10 cose che si scoprono nel documentario The Last Watch : https://www.youtube.com/Watch?v=9K7c0jXkaGc Lasciar andare un fenomeno globale a cui tutto il mondo si è affezionato, come è stato per Game of Thrones, non è affatto facile. E dunque i fan, soprattutto quelli a cui è rimasto l’amaro in bocca per il finale, hanno potuto prolungare il loro addio nostalgico alla produzione Hbo grazie a The Last Watch, un esclusivo documentario dietro le quinte diretto da Jeanie Finlay (trasmesso e ancora ...

Un nuovo State of Play dedicato a The Last of Us Part II e Ghost of Tsushima arriverà questo mese? : Nonostante Sony non presenzierà all'E3 di quest'anno, attraverso il recente State of Play ed il nuovo trailer di Death Stranding, la società ha indubbiamente rubato la scena a Microsoft e Nintendo.A quanto pare però, secondo quanto riporta Gamepur, il caporedattore di Walmart Canada, che su Twitter si fa chiamare "The Hunter", questo mese Sony terrà un nuovo State of Play, probabilmente dedicato a The Last of Us Part II e Ghost of Tsushima, i ...

Game of Thrones : The Last Watch/ I dettagli sul documentario su Il Trono di Spade 8 : Game of Thrones: The Last Watch, tutti i dettagli sul documentario che porta il pubblico dietro le quinte de Il Trono di Spade 8

Game of Thrones : The Last Watch - su Sky Atlantic il dietro le quinte dell'ultima stagione : Due settimane senza Game of Thrones ed ancora se ne parla. Tanto basta per rendersi conto di quanto la Hbo abbia regalato alla Storia della televisione una produzione che è diventata caso di studio, oltre che oggetto di discussioni, teorie e polemiche. Ma cosa c'è dietro quello che, negli anni, è diventato un cult senza precedenti, capace di arrivare a tenere incollati davanti allo schermo oltre 19 milioni di americani per il series finale? Una ...

Il documentario sul Trono di Spade il 3 giugno - programmazione di The Last Watch su Sky Atlantic : Il documentario sul Trono di Spade arriva finalmente anche in Italia. Stasera, lunedì 3 giugno, Sky Atlantic manderà in onda in esclusiva Game of Thrones: The Last Watch, uno speciale che racconta il making of dell'ultima stagione di una delle serie più amate e viste a livello mondiale. Il film è stato diretto dalla documentarista britannica Jeanie Finlay, che lo ha realizzando passando un anno da “infiltrata” sul set degli ultimi sei episodi ...

Cyberpunk 2077 - The Last of Us 2 - Final Fantasy 7 Remake e il nuovo progetto di From Software arriveranno nella prima metà del 2020? : L'E3 2019 sarà un evento imperdibile per tutti gli appassionati di videogiochi. La kermesse losangelina come al solito si prospetta come la vetrina ideale non solo per l'annuncio di nuovi titoli tripla a, ma anche per definire a grandi linee la scaletta delle uscite dei prossimi mesi e del 2020. Nel frattempo però a farci venire l'acquolina in bocca per il futuro del medium ci pensa Jason Schreier di Kotaku.Come riporta Wccftech, stando alle ...

Cosa c’è da sapere su The Last Watch - il documentario sull’ultima stagione di Game of Thrones : Non è facile dire addio a un fenomeno globale come Game of Thrones, anche al netto di alcuni rimpianti. Per fortuna, Hbo ha scelto di aiutare i fan nella dura fase del distacco con The Last Watch, un lungo documentario sul making of dell’ottava stagione, che andrà in onda per l’Italia su Sky Atlantic il 3 giugno alle 21:15 e in streaming su Now.tv. http://www.youtube.com/Watch?v=3Vs5wYHyANs A girarlo è stata la regista Jeanie ...

«Rambo 5 - The Last Blood» - il trailer con Stallone implacabile (e un po' cowboy) : «Voglio che sappiano che la morte sta arrivando e non c’è niente che possano fare per fermarmi»: è un Rambo 5 implacabile e inesorabile nel suo progetto di vendetta, quello che emerge dal primo trailer del nuovo film della saga con Sylvester Stallone. Non per niente il titolo completo del film è Rambo V – The Last Blood, per sottolineare che il quinto e ultimo capitolo della fortunata serie di film, ...

Il lancio di The Last of Us : Parte 2 è stato rinviato al 2020? : Da diversi mesi si parlava del 2019 come data certa nella quale avremmo potuto finalmente avere tra le mani The Last of Us: Parte 2, ma stando alle ultime voci di corridoio avremo ancora un anno da aspettare.Come riporta Pushsquare infatti, sembra che il nuovo capitolo del celebre saga post apocalittica sia stato rimandato all'anno prossimo, riporta il reporter di Kotaku Jason Schreier. Dal momento che una data di lancio non è mai stata ...

The Last of Us Part II – nuovo trailer e data di uscita questa settimana? – Rumor : Da un paio di ore è emersa in rete la possibilità che questa settimana PlayStation e Naughty Dog rilascino uno nuovo trailer dedicato a The Last of Us Part II. Dalle indiscrezioni riportare dall’insider Nibel, il nuovo trailer dedicato al gioco sarà accompagnato anche da un ipotetica data di uscita. Difatti, secondo tale voci, si pensa che il nuovo titolo di Naughty Dog possa debuttare questo Autunno. Al momento, tali informazioni sono ...