Terremoto Centro Italia | in arrivo 11 | 5 milioni | “non dimentichiamo”

Terremoto a Brescia in pieno centro - allarme tra la gente nella notte : Una scossa di Terremoto è stata registrata all'1.40 in pieno centro a Brescia. L'istituto nazionale di vulcanologia (ingv) ha registrato una magnitudo di 2.5 a 37 km di...

Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Sicilia. La scossa, di magnitudo 2.9, si è verificata poco fa, alle ore 18.17. L'epicentro è stato localizzato a Zafferana Etnea, in provincia di Catania, mentre l'ipocentro a soli 5.0 Km di profondità.

Sicilia : scossa di Terremoto avvertita sull'Etna - epicentro su Santa Venerina : Una scossa di terremoto di debole entità è stata avvertita oggi 13 giugno 2019, esattamente alle 18.17, alle pendici orientali dell'Etna, nel catanese. Stando ai dati giunti dai sismografi...

Terremoto Centro Italia : anticipo di fioritura a Castelluccio di Norcia : I colori vivi sono protagonisti nel Pian Grande, a Castelluccio di Norcia, per un assaggio della fioritura: è già visibile a metà giugno ma il culmine è previsto tra fine mese e inizio luglio. Spazio al giallo, il colore della senape selvatica e del dente di leone, piante che nascono tra la lenticchia e che, insieme ai fiori spontanei, regalano uno spettacolo a disposizione di tanti visitatori che salgono a quasi 1.500 metri di quota. Tanti ...

Terremoto : scossa di magnitudo 3 in Slovenia - epicentro a 45 km dal Friuli : L'evento sismico secondo i rilievi del nostro istituto nazionale di geofisica e vulcanologia è stato registrato precisamente alle ore 8:54, nei pressi della città di Ziri, nel nord-ovest della Slovenia, a circa 45 chilometri a Sud-Est di Drenchia, comune italiano al confine. Il Terremoto è stato distintamente avvertito dalla popolazione locale,Continua a leggere

Terremoto Centro Italia : la “Fabbrica del Benessere” ospiterà anche le famiglie degli sfollati : Una parte della “Fabbrica del Benessere”, progetto pilota nazionale di Housing Care che sta nascendo a Colleparco, diventerà la dimora temporanea di parte delle famiglie teramane che hanno perso la casa a causa del Terremoto del Centro Italia e che in attesa della ricostruzione non possono rientrare nelle loro abitazioni. Alcuni alloggi del nuovo quartiere in corso di edificazione in via Balzarini sono stati inseriti nella graduatoria delle ...

Terremoto Centro Italia - il presidente dell’Umbria : “E’ una beffa per i terremotati” : “Gli annunci roboanti della maggioranza giallo-verde si tramutano in una beffa per i terremotati del Centro Italia”: lo denuncia il presidente della Regione Umbria Fabio Paparelli. “Nonostante la Conferenza delle Regioni abbia approvato alla unanimita’ gli emendamenti allo ‘sbloccacantieri’, e che il presidente Giuseppe Conte a Norcia abbia assunto l’impegno di fare tutto il possibile per migliorare il ...

Un Terremoto magnitudo ML 3.1 si è verificato a 2 km nordovest da Forte dei Marmi (LU) alle 12:22:54, ad una profondità di 8 km. L'evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Un Terremoto magnitudo ML 3.0 si è verificato a 14 km est da Umbertide (Perugia) alle 00:29:30, ad una profondità di 9 km. L'evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Sicilia : scossa di Terremoto nel messinese - epicentro sui Nebrodi : Una scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata oggi 5 giugno 2019, esattamente alle 22.23, sulla Sicilia settentrionale, nel messinese. Stando ai dati giunti dai sismografi...

Terremoto Centro Italia : Sp 136 Castelluccio-Castelsantangelo aperta nei fine settimana : Avanzano i lavori di ripristino e messa in sicurezza della strada provinciale 136 ‘di Pian Perduto’ tra Castelsantangelo sul Nera (Macerata) e Castelluccio di Norcia (Perugia), una delle più colpite dal sisma. Anche per quest’anno Anas (Gruppo FS Italiane) – che ha progettato e sta realizzando i lavori in qualità di soggetto attuatore di protezione civile – ha condiviso con gli enti locali l’obiettivo di consentire ...

Terremoto Centro Italia - Conte nella sede Cei : “A breve ordinanza sulle chiese” : Nel volgere di una decina di giorni sara’ approvata l’ordinanza attuativa per il secondo piano di ristrutturazione dei beni culturali delle zone terremotate: l’ha assicurato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, partecipando oggi presso la sede della Cei a una riunione con i Vescovi delle diocesi terremotate del Centro Italia. L’ordinanza, si legge in una nota, ha una copertura di 300 milioni di euro; ...

Vendevano carne non controllata di bestiame morto dopo il Terremoto nel Centro Italia : due arresti : I Carabinieri del NAS di Pescara, al termine di una articolata attività di indagine denominata “Sheep” afferente il settore degli animali da reddito, nella prima mattinata odierna hanno eseguito tre misure cautelari personali emesse del GIP del Tribunale di Teramo nei confronti del responsabile di uno stabilimento di macellazione della Provincia di Teramo e di un dipendente, entrambi ristretti al regime degli arresti domiciliari, e di un medico ...

Terremoto - scossa in Calabria : epicentro in provincia di Reggio [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Calabria. La scossa, di magnitudo 3.4, si è verificata alle ore 11.14. L’epicentro è stato localizzato 3 Km a Sud Est di San Pietro di Caridà, in provincia di Reggio Calabria, mentre l’ipocentro a soli 9.7 Km di profondità. Nei giorni scorsi altre scosse avevano interessato la zona. Tra i Comuni vicini all’epicentro vi sono Laureana di Borrello, Galatro, Melicucco, ...