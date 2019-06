Terremoto a Tolmezzo | in provincia di Udine Scossa di magnitudo 4

C’è stato un Terremoto di magnitudo 4.0 nei pressi di Tolmezzo - in provincia di Udine : Venerdì pomeriggio c’è stato un terremoto di magnitudo 4.0 nei pressi di Tolmezzo , in provincia di Udine . L’INGV, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha detto di aver localizzato l’ipocentro del terremoto a 5 chilometri di profondità. I Vigili del

Terremoto in Friuli - scossa di magnitudo 4 tra Verzegnis e Tolmezzo : Il sisma con epicentro a Verzegnis , in provincia di Udine, è stato percepito in diverse zone del Friuli intorno alle 16.Continua a leggere

Forte scossa di Terremoto in Friuli Venezia Giulia : epicentro a Tolmezzo - paura da Udine a Trieste [MAPPE e DATI] : Una scossa di terremoto è stata registrata poco fa in Friuli. La scossa, di magnitudo 4.0, è stata localizzata Verzegnis, in provincia di Udine. L’epicentro si trova a pochi Km da Tolmezzo, mentre l’ipocentro a soli 4.7 Km di profondità. L'articolo Forte scossa di terremoto in Friuli Venezia Giulia: epicentro a Tolmezzo, paura da Udine a Trieste [MAPPE e DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.