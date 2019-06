Ecco le coppie della nuova edizione di Temptation Island

(Di venerdì 14 giugno 2019) Con la conclusione del palinsesto invernale/primaverile, in tv arriva la stagione dei programmi estivi. Uno dei più attesi è, prodotto da Maria De Filippi, che in questi anni ha appassionato migliaia di italiani. È un fatual show in cui alcunevengono divise per trascorrere un periodo di tempo in un resort. Qui incontrano dei tentatori che cercano di minare la stabilità di coppia e solo quelle più solide e mature riescono ad arrivare fino in fondo e a uscire insieme dal gioco. L'estiva diè dedicata allenon famose e stanno già emergendo i primi nomi dei partecipanti e le loro storie. La redazione ha reso note 6che prenderanno parte al fatual show di Canale5 tramite le pagine del settimanale Uomini e Donne Magazine.Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco non hanno ancora trent'anni, sono fidanzati da 13 anni e sono napoletani. Ancora non convivono ed è stata la ragazza a scegliere di partecipare al programma. Secondo lei Arcangelo non è ancora un uomo maturo e nonostante abbia 28 anni ne dimostra molti di meno. Lei vorrebbe una famiglia con lui, che però pensa ancora alle serate in discoteca e ai viaggi. I dubbi nella testa di Nunzia sono tanti e la ragazza spera chela aiuti a risolverli.Jessica Battistello e Andrea Filomena sono una coppia veneta. Lei 25, lui 30 anni, stanno insieme da 2 anni e mezzo e hanno scelto di convivere quasi da subito. Si sarebbero dovuti sposare il 9 giugno scorso ma Jessica ha fatto saltare le nozze poco tempo prima del fatidico sì, perché non è sicura di essere felice con Andrea. È Jessica a chiamare per partecipare aperché vuole mettere alla prova il loro amore ma, dal canto suo, Andrea sembra non avere dubbi: “Il solo fatto che lei stia ancora a casa da me dopo che proprio lei ha deciso di far saltare il matrimonio è la dimostrazione che io sono innamorato e che dubbi non ne ho.”Katia Fanelli e Vittorio Collina sono fidanzati da più di due anni ma non convivono ancora. Vittorio ha più volte chiesto a Katia di fare il grande passo ma lei pare prenda tempo ed è lui che contatta la redazione di, perché trova sfuggenti gli atteggiamenti di Katia. Lei è una ragazza molto indipendente e amantelibertà ma lui vuole capire se lei sia realmente innamorata o se il sentimento non è reciproco...