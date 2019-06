Taylor Mega e la confessione lesbo che lascia tutti di stucco | “Ho avuto…”

Ho avuto molte esperienze con donne! La confessione bollente di Taylor Mega : A pochi giorni dallo scontro nella casa del Grande Fratello con Francesca De Andrè, Taylor è quindi tornata a far parlare di se’. Negli ultimi 2 anni, la Mega sarebbe stata con il milionario iraniano Hormoz Vasfi, con Tony Effe e con Flavio Briatore. Non è ancora chiaro se la storia d’amore con il 56enne imprenditore milionario iraniano, già noto alle cronache rosa per essere stato l’ex compagno di Yvonne Sciò, sia ancora in ...

Grazie a Dio non ho fatto la sua fine! Taylor Mega durissima contro Morgan : Lo sfratto di Morgan è stato bloccato a seguito di un malore. Ma proprio in queste ore, Taylor Mega lancia una frecciatina al veleno. Proprio questa mattina sarebbe dovuto iniziare lo sfratto di Morgan. La sua casa, infatti, è stata pignorata per il mancato pagamento degli alimenti ai figli delle ex compagne Asia Argento e Jessica Mazzoli. Nel corso dell'ultima puntata di Live-Non è la d'Urso, Morgan si appellava ai suoi fan ...

Assalita dai fan! Taylor Mega deve camuffarsi per stare tranquilla : Mentre si trovava a passeggio per via Condotti, la bella influencer è stata fermata ripetutamente dai fan e lei, per poter proseguire senza essere riconosciuta, è dovuta entrare in un negozio e acquistare occhiali e cappellino per nascondersi. Taylor Mega è stata protagonista di un assalto da parte dei fan mentre si trovava in via Condotti con un’amica a fare shopping. Dopo essersi fermata varie volte per selfie e saluti, ...

Taylor Mega confessa : ‘Potrei innamorarmi di una donna - come di un uomo’ : Taylor Mega dopo la breve esperienza all’interno della Casa del Grande Fratello, è tornata ad interagire con i suoi follower. Questa volta la ragazza ha scelto Instagram per fare chiarezza sul suo personale concetto dell’amore. Nell’ultimo periodo molti follower hanno domandato a Taylor, se avesse mai preso una cotta per una ragazza....Continua a leggere

Taylor Mega è bisex : "ho avuto esperienze con donne" : Sempre più chiacchierata e prezzemolina della tv, Taylor Mega ha svelato su Instagram di aver avuto esperienze lesbiche. Evidentemente bisessuale, la Mega è stata chiara. Non sono lesbica, ma ho avuto molte esperienze con donne. Vi dico solo che per me l’amore non ha sesso, non ha età (e l’avete visto), non ha nazionalità. Potrei innamorarmi di una donna come di un uomo, potrei innamorarmi di una persona molto più grande di me come di un ...

Grande Fratello : duro botta e risposta sui social tra Francesca De Andrè e Taylor Mega : L'influencer sbotta su Instagram: "Francesca? Da oggi chiudo il capitolo scontro con persone non hype".

Grande Fratello - Francesca De Andrè contro Taylor Mega : "Le tue mutande..." : Durante la finale del Grande Fratello 2019 epico scontro tra Francesca De Andrè e Taylor Mega. Le due si sono confrontate in un ultimo faccia a faccia. "Sei famosa perché cambi gli uomini come cambi le mutande", ha detto finemente Francesca a Taylor. "Ma tu sei venuta al Grande Fratello per farti o