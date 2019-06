TASSE Il sistema fiscale perfetto in Italia esiste già | ma nessuno lo vede

Un meteorite con “sorpresa” : un TASSEllo di storia del nostro sistema planetario : Come un biscotto della fortuna, un meteorite custodisce al suo interno una “sorpresa”. Nessuna frase poetica o di buon auspicio, ma qualcosa di decisamente più interessante per il team che l’ha scoperto: si tratta – spiega Global Science – di alcuni frammenti ricchi di carbonio, riconducibili alle particelle di polvere presenti nelle comete che si sono formate ai confini del sistema Solare esterno. Un tassello in più ...