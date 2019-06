Tartarughe Caretta caretta | 50mila pescate l’anno in Italia | ne muoiono 10mila

meteoweb.eu

(Di venerdì 14 giugno 2019) Nel Mediterraneo decine di migliaia dimarine della specieancora ogni anno. Le stime parlano di circaesemplari dimarine catturate accidentalmente nei marini e di queste circanon sopravvivono. La soluzione? Sistemi di pesca selettivi come ami circolari, dissuasori luminosi o reti speciali che, grazie al coinvolgimento dei pescatori, hanno dimostrato di poter ridurre le catture accidentali tra il 20 al 100%. Sono i primi dati, anticipati dal progetto europeo TartaLife Life+, in occasione della Giornata Mondiale delleMarine del 16 giugno, frutto di cinque anni di ricerca e di pratiche per ridurre la mortalità dellemarine durante le attività di pesca professionale. “Il coinvolgimento dei pescatori professionisti che hanno adottato le procedure che TartaLife è stato fondamentale – spiega ...

fisco24_info : Animali: TartaLife, in 5 anni salvate 1500 Caretta caretta : I 18 centri della rete TartaLife ne hanno salvate 150… - P0iana : Ieri giornata di monitoraggio dei nidi di Caretta caretta in compagnia di tanti simpatici amici (alcuni dei quali n… - MaredAmare : Inquinamento, rifiuti, plastiche e traffico nautico minacciano costantemente le tartarughe del Mediterraneo. Grazie… -