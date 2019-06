Tagli alla sanità | il sistema pubblico è in pericolo Vogliamo salvare il salvabile?

Il M5s va alla batTaglia sulla Rai e poi non sa più come uscirne : Roma. Il pasticcio va in scena all’alba. Quando la commissione di Vigilanza Rai si riunisce per l’ennesima volta, dopo diversi rinvii, per votare sull’incompatibilità del presidente Marcello Foa a detenere anche la carica di presidente di RaiCom, la consociata di Viale Mazzini che ha il compito di v

Secondo Guelpa de 'Il Giornale' - 'per Guardiola alla Juventus siamo ai detTagli' : L'attesa principale della Juventus e dei suoi tifosi è l'ufficializzazione del nuovo tecnico bianconero. In settimana potrebbe esserci l'annuncio, con la maggior dei media sportivi che sostengono l'arrivo di Maurizio Sarri in bianconero. Come al solito non mancano altre notizie che vanno controcorrente, come quella lanciata, per l'ennesima volta, dal noto giornalista de 'Il Giornale' Luigi Guelpa. Lo stesso sostiene da diversi mesi che il vero ...

Liga - dopo lo scandalo che ha coinvolto il Valladolid il Girona chiede di essere riammesso [DETTagli] : dopo il caso calcioscommesse che ha coinvolto il Valladolid del “fenomeno” Ronaldo, il Girona, retrocesso, chiede di essere riammesso nella Liga. La Operacion Oikos, questo il nome dell’indagine avviata, sta facendo luce sul caso. Prima la pubblicazione di un’intervista a Iñigo Lopez sul Mundo, che ha ammesso che Gimnastic-Huesca del 2017-2018 era truccata e poi i flussi di scommesse anomali provenienti da Ucraina e ...

Cyberpunk 2077 : Numerosi detTagli dalla DEMO : Durante l’E3 2019, qualcuno è riuscito a mettere le mani sulla DEMO di Cyberpunk 2077, a seguire vi riportiamo i Numerosi dettagli diffusi sulla rete, ricordandovi o informandovi che il lancio del gioco è previsto per il 16 Aprile 2020. Numerosi dettagli per Cyberpunk 2077 Non è previsto il ciclo giorno/notte Non sono previsti caricamenti tra le aree del gioco Le classi seppur diversificate tra di loro, non ...

E3 2019 : Marvel's Avengers ha una data di uscita - ecco tutti i detTagli svelati alla conferenza : Forse Marvel's Avengers è stato il titolo più atteso dai fan che hanno seguito la conferenza di Square Enix e senza dubbio sono stati accontentati.Dopo l'annuncio del trailer sul palco dell'E3 sono stati svelati alcuni dettagli del gioco. Innanzitutto Marvel's Avengers sarà giocabile in co-op con i vostri amici che saranno in grado di aiutarvi durante la storia. I futuri DLC, tra cui i nuovi personaggi, che andranno ad arricchire il roster di ...

Allarme con il pipistrello gigante nelle Filippine : detTagli su volpi volanti “frugivore” : Sta girando moltissimo oggi 10 giugno su Facebook la foto del pipistrello gigante nelle Filippine. Nel gergo viene definito “pipistrello frugivoro” ed alcune immagini che lo ritraggono a testa in giù mostrano effettivamente degli esemplari dalla dimensioni imponenti, ben più importanti rispetto a quelle alle quali siamo abituati qui da noi. Partiamo da un presupposto, come evidenziano anche i colleghi di bufale.net, ovvero che non siamo al ...

Sampdoria - Pioli ad un passo dalla panchina : intanto arriva un nuovo acquisto [DETTagli] : CALCIOMERCATO Sampdoria – La Sampdoria ha raggiunto l’intesa con il nuovo allenatore: sarà Stefano Pioli a guidare i blucerchiati nella prossima stagione. Lunedì, dopo l’incontro tra Ferrero e Giampaolo, che sancirà il divorzio dall’allenatore di Bellinzona, arriverà la firma. La dirigenza della Sampdoria avrebbe sondato i profili di Gattuso, Di Francesco e Liverani ma alla fine è stato scelto Pioli, ex allenatore ...

LIVE Grecia-Italia - Qualificazioni Europei 2020 in DIRETTA : azzurri pronti alla batTaglia di Atene : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione partita – Come vedere in tv e streaming Grecia-Italia – Le dichiarazioni di Roberto Mancini – Le quote dei bookmakers Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Grecia-Italia, terza giornata delle Qualificazioni agli Europei 2020. Gli azzurri allenati da Roberto Mancini puntano a restare a punteggio pieno nel Gruppo J, allontanando proprio gli ellenici, ...

Dalla Spagna – Atletico Madrid su Hysaj - alternativa ad Arias. Può liberarsi alla metà della clausola - i detTagli : L’Atletico Madrid su Hysaj Elseid Hysaj terzino albanese del Napoli potrebbe lasciare il club azzurro . Il suo futuro potrebbe essere in Spagna, all’Atletico Madrid, Diego Simeone cerca un’alternativa ad Arias: nelle ultime ore sono salite le quotazioni del terzino della SSC Napoli. Come riportato da As, Hysaj può liberarsi intorno ai 25 milioni di euro, costo nettamente inferiore ai 50 milioni previsti Dalla clausola ...

La ministra Giulia Grillo minaccia : “Se ci saranno nuovi Tagli alla sanità mi dimetto” : La ministra della Salute, Giulia Grillo, si dice pronta a dimettersi nel caso in cui ci siano nuovi tagli alla sanità: "Io non parteciperò all’ennesima mannaia sulla sanità pubblica". Rispondendo a chi le chiede se sarebbe anche pronta a dimettersi, Grillo aggiunge: "Sicuramente sì. Questo lo posso dire con certezza".Continua a leggere

Pallanuoto - World League 2019. Fabio Conti : “La Russia la conosciamo - sarà una batTaglia” : Tutto facile per il Setterosa nei quarti di finale della Super Final di World League di Pallanuoto in quel di Budapest: le azzurre fanno quattro su quattro e volano in semifinale battendo nettamente il Canada. Domani Bianconi e compagne se la vedranno con la Russia: ricordiamo che in palio per la vincitrice del torneo c’è il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Le parole nel post gara del ct Fabio Conti: “Vincere col Canada non è mai ...

Il ministro Grillo : pronta a dimettermi se dovessero arrivare altri Tagli alla Sanità : Il ministro della salute Giulia Grillo è pronta a dimettersi nel caso si dovessero ipotizzare nuovi tagli alla Sanità. «Io non parteciperò all’ennesima mannaia sulla Sanità pubblica» ha affermato il ministro a margine di un evento a Roma. E sulle voci di questi giorni sulle sue dimissioni ha precisato: «Sulla questione dei tagli sicuramente sì. Qu...

Sanità - ministra Grillo : “In caso di nuovi Tagli mi dimetto. Clausola che vincola i fondi alla crescita? Messa dal Mef” : La Clausola di salvaguardia inserita nel Patto per la salute che subordina l’aumento del Fondo sanitario nel 2020 e 2021 al “conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e variazioni del quadro macroeconomico” diventa un caso politico interno al governo gialloverde. Giulia Grillo, ministra della Salute, ha infatti minacciato dimissioni in caso di nuovi tagli definendo quella Clausola “inaccettabile” e ...

Fabian Ruiz : «L’anno prossimo daremo batTaglia alla Juve» : Lunga intervista a Fabian Ruiz sul Corriere dello Sport, che finalmente può giocare la sua prima con la nazionale Under 21 spagnola, dopo lo stop dello scorso marzo a causa della suina. Il suo inizio a Napoli è stato condizionato dall’infortunio che ha avuto all’inizio, poi “Ancelotti ha cominciato a darmi più fiducia e anche più opportunità di giocare” Dove preferisce giocare sinistra o centrale? «Tutti mi dicono che a ...