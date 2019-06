optimaitalia

(Di venerdì 14 giugno 2019) Impossibile non tornare a parlare dianche quest'oggi 14 aprile. Dopo le tante indiscrezioni ufficiose dei giorni scorsi, giunge a fare chiarezza sulla questione la dichiarazione di un referente interno all'azienda. Si tratta di Andrew Williamson, vice presidente agli affari pubblici e alle comunicazioni di: quest'ultimo ha fornito una vera e propriadiper l'OS proprietario, distinta per aree geografiche del globo. Come riportato anche suCentral, Williamson ha confermato che, "presumibilmente", ilverrò lanciato. Dalle sue parole appare evidente come la scelta sia più che forzata. Il referente ha dichiarato che l'azienda è felice di far parte dell'ecoAndroid e valuterà l'alternativaper necessità. Ma davvero ilè in fase di test così avanzata? Sempre Willliamson ...

wordweb81 : Tabella ufficiale di marcia per il sistema operativo #Huawei, solo il 2020 cruciale - OptiMagazine : Tabella ufficiale di marcia per il sistema operativo #Huawei, solo il 2020 cruciale - A_Coriani : @8020Tizio @PMO_W Si, quello è riscontrabile anche dai sito ufficiale della UE, ciò su cui trovo meno dati è la qua… -