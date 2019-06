SYDNEY SCHNEIDER | CHI È IL PORTIERE DELLA GIAMAICA? Video | italiani pazzi di lei

ilsussidiario

(Di venerdì 14 giugno 2019) Si sta giocando in questi minuti-Italia, Coppa del Mondo femminile: grande protagonista, ecco chi è il20enne.

C19official : Sydney Schneider non dispiacerti, per me rimani fortissima - Salvatore_Longo : #mondiali2019 Sydney Schneider (Giamaica) è un portiere fuori di testa. 19 anni e para i rigori da paura. (non la seconda volta) - CarcarloMarr : @marinmpersonale Io aspetto Giamaica-Italia anche per rivedere l'amore della mia vita Sydney Schneider ?? -