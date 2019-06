Sulla Luna andata e ritorno | la missione Heracles

Mistero Sulla Luna : un enorme oggetto metallico sepolto nel suo lato nascosto : Un Mistero sembra essere sepolto sotto la polvere della Luna. Nel lato a noi invisibile sembra essere sepolta una grande massa metallica, grande addirittura cinque volte più del Piemonte. Essa è stata rilevata da due sonde grazie a un'anomalia gravitazionale. L'ipotesi più probabile, a detta degli scienziati, è che si tratti di un enorme asteroide schiantatosi sul nostro satellite, lo stesso che avrebbe provocato il gigantesco cratere che copre ...

C’è un’anomalia sotto il più grande cratere Sulla Luna : (foto: Nasa/Goddard Space Flight Center/University of Arizona)) Cosa c’è nelle profondità al di sotto del più grande cratere della Luna? A scoprirlo sono stati i ricercatori della Baylor University, che sulle pagine di Geophysical Research Letters, raccontano di aver appena identificato una misteriosa ed enorme massa di materiale sotto il bacino Polo Sud-Aitken, un enorme cratere meteorico di circa 2500 chilometri di diametro che si trova ...

Mistero Sulla Luna : scoperta anomalia nel lato nascosto : scoperta un’anomalia nel lato nascosto della Luna: descritta su “Geophysical Research Letters”, è stata rilevata dai ricercatori coordinati dal geofisico Peter James della Baylor University. Si tratta di una massa metallica, localizzata sotto il Bacino Polo Sud–Aitken, un enorme cratere da impatto del diametro di circa 2.500 km (1/4 della superficie Lunare). L’anomalia è stata scoperta grazie ai dati di due missioni ...

Cosa ascolteranno gli astronauti Sulla luna? Tre arie di Puccini candidate alla playlist : Costa ascolteranno gli astronauti sulla luna? Il Festival Puccini di Torre del Lago scrive alla Nasa per proporre di inserire nella playlist lunare le celebri arie tratte da “La Bohéme” e “Turandot“, due dei massimi capolavori di Giacomo Puccini. Proprio in questi giorni la Nasa, in vista del lancio di astronauti sul suolo lunare previsto per il 2024 ha aperto le iscrizioni per comporre la lista di pezzi musicali da ...

Trump si è incartato Sulla Luna e su Marte : Mentre – cambiando idea rispetto a poco fa – invitava la NASA ad abbandonare i piani per raggiungere il satellite ha scritto che “fa parte” di Marte, probabilmente intendendo un'altra cosa

Nuovo set Lego celebra il 50° anniversario dell’Apollo 11 : spettacolare modellino ricrea il primo atterraggio Sulla Luna in mattoncini [FOTO] : Quest’estate celebreremo il 50° anniversario della missione Apollo 11, nello specifico il 20 luglio, se consideriamola date effettiva dall’allunaggio e Lego lo festeggia con un set del lander lunare Eagle, sviluppato insieme alla NASA. Non si tratta del primo lander lunare della Lego, ma il Nuovo modello è molto più grande, più preciso e presenta oltre il doppio dei pezzi per una costruzione ancora più interessante. Oltre ai pezzi d’oro più ...

Sei mai stata Sulla Luna? : Il Film Stasera su Rai Movie : Il Film di Paolo Genovese, con un ricco cast e una canzone inedita di Francesco De Gregori, in onda questa sera alle 21.10 su Rai Movie.

Destiny 2 : la prima espansione dell'Anno 3 Shadowkeep sarà ambientata Sulla luna? : Il titolo dell'espansione dell'Anno 3 di Destiny 2 sarebbe trapelato e sembra che porterà i giocatori verso la luna, riporta VG247.com.La Stagione della Ricchezza è appena iniziata, ma i dettagli della prossima espansione sono stati trovati dopo le ultime patch note e, a quanto pare, il nuovo capitolo sarà Shadowkeep.Bungie, in realtà, aveva in programma di svelare il "prossimo capitolo" di Destiny 2 questa settimana, il 6 giugno, ma grazie alla ...

Misteriosi flash e cambi di luminosità Sulla Luna : nuovo telescopio indagherà sui fenomeni : Grazie a un nuovo telescopio installato a Siviglia, in Spagna, un team di ricerca tedesco proverà ad indagare sui Misteriosi fenomeni Lunari transienti, variazioni di luminosità e colore per i quali ancora non esiste una spiegazione scientifica certa. Alcuni sono lampi di luce, altri possono durare anche ore. Si tratta di fenomeni controversi, che potrebbero essere fortemente influenzati dal disturbo dell'atmosfera terrestre e dunque non reali

La NASA ha scelto le prime tre compagnie spaziali private per inviare nuovi robot Sulla Luna : La NASA ha selezionato tre compagnie spaziali private per inviare una prima serie di robot sulla Luna, nell’ambito del suo ambizioso programma per tornare a esplorare il nostro pianeta naturale con astronauti a partire dal 2024. Astrobotic, Orbit Beyond e

La Nasa ha scelto la prima azienda per tornare Sulla Luna : (Foto: Nasa) Si chiama Maxar Technologies ed è l’azienda, appena scelta dalla Nasa, che sarà incaricata di costruire il primo modulo della futura stazione Lunare Gateway, destinata a essere l’avamposto per gli astronauti nel programma Lunare Artemis, che ha lo scopo di far tornare l’uomo (e anche la prima donna) sulla superficie della Luna entro il 2024. Maxar, quindi, produrrà il primo modulo fondamentale della stazione ...

Sbarco Sulla Luna : un viaggio spaziale negli Stati Uniti per celebrare il 50° anniversario : Quest’anno ricorre l’anniversario di uno degli eventi memorabili della storia dello spazio: il 20 luglio 2019 si celebrano 50 anni dallo Sbarco sulla Luna della navicella spaziale Apollo 11, che ha compiuto il primo alLunaggio della storia. I primi uomini a mettere piede sulla superficie Lunare sono Stati gli astronauti americani Neil Armstrong e Buzz Aldrin e la celebre frase pronunciata da Armstrong “Un piccolo passo per un uomo, un grande ...

L’acqua presente Sulla Terra grazie alla Luna e ad una violenta collisione : Senza la Luna non ci sarebbe vita sulla Terra. questo è quanto emerge da un nuovo studio, secondo il quale L’acqua sul nostro pianeta sarebbe arrivata per merito del nostro satellite, o meglio, grazie alla sua formazione 4,4 miliardi di anni fa a seguito della collisione di un oggetto della grandezza di Marte con il nostro pianeta. L’oggetto in questione – spiega Global Science – è conosciuto come Theia e finora si è pensato che ...

Matera : un concerto “spaziale” celebrerà il primo passo Sulla Luna a 50 anni dalla missione Apollo 11 : Avrà luogo a Matera, Capitale europea della Cultura 2019, un concerto “spaziale” che celebrerà i 50 anni della missione Apollo 11 che portò all’atterraggio dell’uomo sulla Luna. Una performance multimediale è in programma il 18 luglio alla Cava del Sole, dove si esibiranno gli Icebreaker, con musiche di Brian e Roger Eno e Daniel Lanois coadiuvati dalle immagini esclusive riprese dallo spazio. A renderlo noto la ...